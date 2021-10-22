مصر تشهد عهدا جديدا.. كلمة النائب محمد أبو العينين أمام سفراء العالم.. استرداد 11 مليار جنيه لخزينة الدولة.. بكري يكشف جهود الرقابة الإدارية

تناولت برامج التوك شو، أمس الخميس، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

مصر تشهد عهدا جديدا.. كلمة النائب محمد أبو العينين أمام سفراء العالم



عرض الإعلامي أحمد مجدي، حديث النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، لسفراء العالم، وقال النائب محمد أبو العينين، إن مصر منحت فرصة للمستثمرين المباشرين الأجانب، مؤكدا أن الشركات العالمية حققت نجاحات كبرى هنا.

وأضاف النائب محمد أبو العينين، في كلمته مع سفراء العالم، أن الرئيس السيسي خصص 700 مليار جنيه لتنمية القرى، مشيرا إلى أنه جعل 58% من المصريين سعداء.

استرداد 11 مليار جنيه لخزينة الدولة.. بكري يكشف جهود الرقابة الإدارية



قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هيئة الرقابة الإدارية تؤدي عملها بكل شرف وأمانة وصدق وتكشف الفساد كل مرة، ويدركون تماما أن رسالتهم مكافحة الفساد ويدافعون عن ميثاق هذا الجهاز.

وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار"، عبر فضائية “صدى البلد”، أن

الرئيس السيسي صاحب قرار الحرب على الفساد وملاحقة الفاسدين والمفسديين، مشيرا إلى أنه

أعلن خلال الاحتفال بالعيد الذهبي لهيئة الرقابة الإدارية أن مصر لن تسكت على الفاسدين.

سفير روسيا : ندعم موقف مصر في الحفاظ على حقوقها المائية.. فيديو



قال جوردي بوريسينكو، سفير روسيا بالقاهرة، إن مصر وروسيا تجمعهما علاقات قوية عميقة، مؤكدا انها بدأت منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث كان الاتحاد السوفيتي داعم لمصر في أزمة قناه السويس، وأيضا دعم الاقتصاد المصري في الستينيات .

وأضاف جوردي بوريسينكو خلال لقاء له لبرنامج “بدون حظر” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد مجدي”، أنه كان لنا دور داعم في حرب أكتوبر 1973.

ضوابط صارمة تضعها الأوقاف لاستخدام دورات المياه بالمساجد ..وشروط خاصة لصلاة الجمعة



قال عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن هناك توجيه بالموافقة من قبل لجنة إدارة أزمة كورونا على فتح دورات المياه بالمساجد من فجر يوم الأربعاء الماضي، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإذا كان هناك إمكانية للنزول من المنزل بعد الوضوء فهذا أفضل.

وتابع "حسن"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن هناك تطهير مستمر لدورات المياه بعد كل صلاة، مشيرًا إلى أن فتح دورات المياه يكون قبل الصلاة بربع ساعة ، وتغلق بعد الصلاة مع غلق المسجد.

تعرف على أهمية التبرع بالبلازما وفيما تستخدم.. فيديو

كشف الدكتور محمود حنفي مدير وحدة التبرع بالبلازما بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما، أهمية التبرع بالبلازما.

وقال محمود حنفي في حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" القيادة السياسية وجهت ببدء مشروع التبرع بالبلازما، وتم بداية المشروع بـ 6 مراكز على مستوى الجمهورية".



رئيس البحوث الفلكية: مصر لم ولن تدخل حزام زلازل.. فيديو



قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن مصر لم تدخل أي حزام زلازل وغير متوقع دخول مصر في المستقبل لأي حزام زلازل.

وأضاف جاد القاضي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز "، :" في الفترة الأخيرة شعرنا بأكثر من زلزال، وزلزال يوم الثلاثاء الماضي كان مركزه يبعد عن الإسكندرية حوالي 300 كيلو متر ".

إصابة خطيرة تتسبب بها السجائر الإلكترونية.. دكتور رامي غالي يكشف التفاصيل



قال الدكتور رامي غالي، أستاذ علاج الأورام بجامعة عين شمس، أن بعض أنواع السرطانات وراثية، مؤكدا أنه يوجد أنواع أخرى قد يصاب بها الشخص نتيجة العادات الخاطئة.

وأضاف رامي غالي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”ـ تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن السجائر الإلكترونية تحتوي على نسبةعالية من التبغ والتي من الممكن أن يكون لها تأثير كبير على الرئة ومن الممكن أن تسبب السرطان.

وزير المالية: طرح 5 شركات جديدة في البورصة قريبا

علق محمد معيط وزير المالية، على إقبال المواطنين على البورصة، قائلا: هناك إقبال كبير من قبل المواطنين على طروحات الحكومة الجديدة والمتميزة في البورصة، ولذلك نشهد ذلك الإقبال.

وأضاف "محمد معيط" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "المصري أفندي" المذاع على قناة "المحور"، أن الوزارة توقعت وجود إقبال شديد من قبل المواطنين، ولكن ليس بهذا الكم الكبير، متابعا: هناك 5 شركات مصرية جديدة سيتم طرحهم في البورصة قريبا، وسوف نعلن عن أسمائهم عند الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بهم.



ريم مصطفى وقعت "كرارة" في شر أعماله وقالها على الحب الأول



تحدثت الفنانة ريم مصطفى، خلال حوارها ببرنامج "سهرانين" المذاع على قناة “أون”، عن مسلسل "أمر واقع" ومشاركتها مع الفنان "كريم فهمي"، قائلة:" كان مفروض نصور مشهد قتل بيني وبين كريم، ولكن معرفنا نصور"، متابعة:" أنا وهو دخلنا في نوبة ضحك متوقفتش ومصورناش المشهد يومها".

وقامت الفنانة ريم مصطفى بدور المذيع وسألت أمير كرارة عن أول حب في حياته، وقال كرارة: "من وأنا صغير كنت في ابتدائى وكنت بحب بنت معايا في المدرسة اسمها مايسة، وفضلت أحبها لمدة 4 سنين لما بقيت في إعدادى مع نفسى من غير ما اقولها حاجة، ولغاية دلوقتى متعرفش برده".

هنادي مهنى تفاجئ زوجها بالاتصال به على الهواء



حلت الفنانة هنادى مهنى ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلي فى برنامج معكم المذاع على قناة cbc .

و قامت هنادى مهنى بالاتصال بزوجها الفنان أحمد خالد صالح على الهواء لكى تسأله ماذا تغنى بالبرنامج بعدما طلبت منها منى الشاذلى ان تتصل به فأجابها :"أى حاجة للمطربة "أديل".