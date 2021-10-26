شيرين رضا تعلق على قبلتها لخالد النبوي في فيلم قمر 14| خاص

كشفت الفنانة شيرين رضا عن ردود الفعل التي استقبلتها بعد عرض فيلم قمر ١٤ ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي يدورته الخامسة.

وقالت شيرين في تصريحات ل"صدى البلد": انا مبسوطة بردود الفعل الواسعة التي استقبلتها، واعتقد ايضا ان الحمهور يسعد حينما يرى فيلم مصري في المهرجانات ولذلك كانت القاعة ممتلئة جدا.



وعلقت على قبلتها للفنان خالد النبوي ضمن أحداث الفيلم وقالت":المهم ان نوظف المشاهد بطريقة صحيحة سواء حضن او بوسة فإذا وضعت في مكانها الطبيعي، ستجد العين ترتاح لها، ولكن حينما تكون مقحمة سينفر منها الجمهور.



وكان قد روج الفنان خالد النبوي لفيلمه الجديد "قمر 14" المقرر طرحه في دور العرض السينمائي قريباً من خلال رباعية للشاعر الراحل صلاح جاهين .

ونشر خالد النبوي صورة له مصحوبة برباعية للشاعر الراحل صلاح جاهين، وكتب في منشوره: "صباح النور.. عايز احكيلكوا حكاية.. حدوتة عن جعران وعن خنفسة..

إتقابلوا حبوا بعض ساعة مسا..

ولا حد قال اختشوا عيب حرام ..

ولا حد قال دي علاقه متدنسه..عجبي

#مراد_النجار من فيلم #قمر_١٤

قريبًا في السينمات

#صلاح_چاهين ".