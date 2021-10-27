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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا|الصحة:871 إصابة و42 وفاة بكورونا.. مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج في مواجهة مع الأمن .. لبنان يتنصل من تصريحات جورج قرداحي عن السعودية

موجز أخبار صدى البلد
موجز أخبار صدى البلد

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية. 

100 مليار دولار سنويا.. سامح شكري: يجب توفير التمويل الدولي اللازم لمواجهة تغير المناخ| فيديو

شارك سامح شكري وزير الخارجية بكلمة مُسجلة، اليوم الثلاثاء، في النقاش الموضوعي رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان " تعزيز عمل المناخ من أجل ازدهار البشر وكوكب الأرض…

الصحة: تسجيل 871 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و42 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 875 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 275637 حتى اليوم

مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج ووالدها خلال مواجهة قوات الأمن العام

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" يتضمن إستغاثة لإحدى الفتيات بقيام أحد أقاربها (عاطل - مقيم بسوهاج) بترويع وتهديد والدها لوجود خلافات مالية ..

3 اكتشافات جديدة.. البترول: الصحراء الغربية منطقة بترولية واعدة |فيديو

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، تعليقا على اكتشاف 3 آبار بترول جديدة في الصحراء الغربية، إن منطقة الصحراء الغربية منطقة بترولية واعدة بها العديد من الاكتشافات.

مصدر أمني يكشف حقيقة إرسال سجناء الجماعة الإرهابية رسائل إلى مؤسسات الدولة

نفى مصدر أمني، صحة الادعاءات المغلوطة، التي تحاول أن تُروج لها جماعة الإخوان الإرهابية؛ بشأن تمرير عناصرها السجناء، رسائل لمؤسسات الدولة، بدعوى المصالحة.

الأب لم يتمكن من إنقاذهما.. تفحم طفلين شقيقين في حريق شقة بأوسيم

لقي طفلان شقيقان مصرعهما متفحمين داخل حريق شقة في مدينة أوسيم بالجيزة عقب حدوث ماس كهربائي في الثلاجة…

رئيس اتحاد الناشرين: لا توجد رقابة على الإبداع في مصر.. وقرار الرئيس تاريخي

حالة من التفاؤل عمّت الوسط الثقافي والأدبي في مصر بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قراره بإلغاء حالة الطواريء في البلاد، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، تحدث عن ما يتوقعه لقطاع النشر ....

أمينة خليل تكشف أهم مواصفات شريك حياتها.. وفكرة تجميد البويضات | فيديو

قالت الفنانة أمينة خليل، انه يوجد مواصفات هامة للرجل الذي سيكون شريك حياتي، مؤكدةل أنه يجب أن نكون أصدقاء متقاربين قبل الزواج.

عصام عبد الفتاح: ضربة جزاء الزمالك أمام إنبي تحتمل الصواب والخطأ

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، عن وجود احتمالية الخطأ فى ضربة جزاء الزمالك اليوم أمام إنبي ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري

أول تعليق من الحكم شاهندة بعد الظهور الأول بمباراة المقاولون العرب والشرقية للدخان

أبدت المُحكمة شاهندة مغربي، سعادتها بالتواجد كحكم رابع في مباراة المقاولون العرب وإيسترين كومباني. وأشارت شاهندة مغربي، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 بالقناة الأولى، إلى أن رئيس لجنة الحكام عصام عبدالفتاح..

لبنان : تصريحات جورج قرداحي «كلام شخصي» لا يعكس موقف الحكومة

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان بيانا علقت خلاله على تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، التي تحدث خلالها عن الحرب في اليمن والمملكة العربية السعودية.

إدارة بايدن توجه انتقادات شديدة اللهجة لإسرائيل بسبب المستوطنات

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء قرار إسرائيل بناء مساكن استيطانية في الضفة الغربية، قائلة إنها "تعارض بشدة" توسعا كهذا في أرض فلسطينية محتلة.

 

 

 

 

 

 

 

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