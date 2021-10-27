حدث ليلا|الصحة:871 إصابة و42 وفاة بكورونا.. مصرع المتهم بتهديد فتاة سوهاج في مواجهة مع الأمن .. لبنان يتنصل من تصريحات جورج قرداحي عن السعودية

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية.

شارك سامح شكري وزير الخارجية بكلمة مُسجلة، اليوم الثلاثاء، في النقاش الموضوعي رفيع المستوى بالجمعية العامة للأمم المتحدة، تحت عنوان " تعزيز عمل المناخ من أجل ازدهار البشر وكوكب الأرض…

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 875 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 275637 حتى اليوم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" يتضمن إستغاثة لإحدى الفتيات بقيام أحد أقاربها (عاطل - مقيم بسوهاج) بترويع وتهديد والدها لوجود خلافات مالية ..

قال حمدي عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، تعليقا على اكتشاف 3 آبار بترول جديدة في الصحراء الغربية، إن منطقة الصحراء الغربية منطقة بترولية واعدة بها العديد من الاكتشافات.

نفى مصدر أمني، صحة الادعاءات المغلوطة، التي تحاول أن تُروج لها جماعة الإخوان الإرهابية؛ بشأن تمرير عناصرها السجناء، رسائل لمؤسسات الدولة، بدعوى المصالحة.

لقي طفلان شقيقان مصرعهما متفحمين داخل حريق شقة في مدينة أوسيم بالجيزة عقب حدوث ماس كهربائي في الثلاجة…

حالة من التفاؤل عمّت الوسط الثقافي والأدبي في مصر بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قراره بإلغاء حالة الطواريء في البلاد، سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، تحدث عن ما يتوقعه لقطاع النشر ....

قالت الفنانة أمينة خليل، انه يوجد مواصفات هامة للرجل الذي سيكون شريك حياتي، مؤكدةل أنه يجب أن نكون أصدقاء متقاربين قبل الزواج.

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، عن وجود احتمالية الخطأ فى ضربة جزاء الزمالك اليوم أمام إنبي ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري

أبدت المُحكمة شاهندة مغربي، سعادتها بالتواجد كحكم رابع في مباراة المقاولون العرب وإيسترين كومباني. وأشارت شاهندة مغربي، خلال مداخلة مع الإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 بالقناة الأولى، إلى أن رئيس لجنة الحكام عصام عبدالفتاح..

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان بيانا علقت خلاله على تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، التي تحدث خلالها عن الحرب في اليمن والمملكة العربية السعودية.

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء قرار إسرائيل بناء مساكن استيطانية في الضفة الغربية، قائلة إنها "تعارض بشدة" توسعا كهذا في أرض فلسطينية محتلة.