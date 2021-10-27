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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات ياسمين صبري تكشف عن جمالها

صدى البلد

تصدرت الفنانة ياسمين صبري، مؤشرات البحث على موقع جوجل ترنيد خلال الساعات الماضية؛ وذلك بعد أن دشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم الفنانة “ياسمين صبري”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك عقب استضافتها ببرنامج abtalks المذاع على قناة دبي الإماراتية.

 

أثارت ياسمين صبرى، الجدل خلال الفترة الماضية بعد نشر صور لها على السوشيال ميديا، بإطلالات أنيقة ومثيرة ومميزة خطفت الأنظار بجمالها .

 

وتعتمد ياسمين صبرى على الظهور بإطلالتها الأنيقة والمثيرة التى تواكب الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبرحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .


 وتتميز  ياسمين صبرى، بجمالها الساحر وقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار فى المناسبات والحفلات.

 

وتعتمد على الملابس الأنيقة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها وقوامها المثالى من خلال إطلالتها التى تظهر بها فى  الحفلات .

 

ومن الناحية الجمالية تعتمد على إبراز ملامحها بوضع المكياج الصاخب الذي يبرز ملامح جمالها .

 

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعة من الصور للفنانة ياسمين صبرى.

 

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