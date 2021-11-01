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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 1-11-2021

الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة

استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الاثنين 1-11- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

 

 

الطماطم تسجل  4  جنيهات للكيلو

البصل بـ 3.5  جنيه للكيلو

البطاطس 7.5 جنيه للكيلو

الخيار 4  جنيهات

 


 

الكوسة 5.5 جنيه

الملوخية 3 جنيهات

فلفل رومى 5.5 جنيه للكيلو

الباذنجان بـ 4  جنيهات للكيلو

 

 

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

الجوافة 6 جنيهات
التفاح 19 جنيها
البرتقال7 جنيهات

الكانتالوب 8جنيهات


وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

 

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