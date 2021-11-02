نشرة أخبار العالم.. إثيوبيا تعلن الطوارئ بسبب تقدم جبهة تيجراي.. واليمن يستدعي سفيره لدى لبنان بسبب تصريحات قرداحي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، عددا من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

أزمة حكومة العراق بعد الانتخابات تستمر..وبيان مفاجئ من الشيعي الأعلى في البلاد

أصدر المكتب الإعلامي للمرجع الشيعي "الأعلى" في العراق علي السيستاني، اليوم الثلاثاء، بياناً أعلن خلاله رفض الشخصية الشيعية الأقوى في البلاد الدخول في التحالفات التي تقود أو تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة، زاعما أنه ليس “طرفا في أي مباحثات بهذا الشأن”.

البنتاجون يحذف آلاف الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بحرب أفغانستان.. ماذا تخفي أمريكا؟

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، صحة التقارير المتعلقة بحذفها المتعمد لأكثر من 140 ألف مشهد مصور من الحرب التي قادها الجيش الأمريكي في أفغانستان.

بعد إعلان الطوارئ في إثيوبيا.. تحذير عاجل لـ الأمم المتحدة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرتش، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في إثيوبيا وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

بيان عاجل من أمريكا بشأن التواجد العسكري في الشرق الأوسط

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، لا تعتزم إنهاء التواجد العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط.

بايدن: لست قلقا من احتمال نشوب حرب مع الصين

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه ليس قلقا بشأن احتمالية نشوب نزاع مسلح مع الصين، مؤكدا أنه لا يتوقع أن تكون هناك حاجة إلى ذلك.

خطأ فادح.. بايدن يعلق على غياب الرئيس الصيني عن قمة المناخ

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظيره الصيني شي جين بينج، ارتكب خطأ فادحا بعدم حضوره قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 26" المنعقدة في جلاسجو.

ردا علي ترامب.. إيران : إسرائيل لا تزال تسيطر على الكونجرس الأمريكي

اعتبر وزير خارجية إيران السابق، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لا تزال تسيطر على الكونجرس الأمريكي.

وسط تقدم قوات تيجراي.. الاتحاد الأوروبي يحذر من انجرار إثيوبيا لحرب أهلية

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه إزاء إعلان الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ مع بدء زحف قوات جبهة تحرير شعب تيجراي نحو العاصمة أديس أبابا.

إثيوبيا علي شفا الإنهيار..أول تعليق من أديس أبابا بعد قرارات أمريكا الرادعة

قالت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، إنها تشعر بخيبة أمل بسبب تعليق أمريكا إعفاءات الرسوم الجمركية على الصادرات الإثيوبية إلى الأسواق الأمريكية، وناشدت أمريكا إلى التراجع عنه.

حرب عالمية عنيفة.. البابا فرنسيس يوجه رسالة تحذير إلي العالم

قال البابا فرنسيس، اليوم الثلاثاء، إن الجراح المزدوجة التي أحدثها وباء فيروس كورونا وتغير المناخ تشبه الناجمة عن حرب عالمية جديدة ويجب مواجهتها بنفس الطريقة.

واشنطن تدعو رعاياها في إثيوبيا لمغادرة البلاد وسط تردي الوضع الأمني

دعت الولايات المتحدة رعاياها في إثيوبيا لمغادرة البلاد وسط تردي الوضع الأمني نتيجة المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية وجبهة تحرير إقليم تيجراي.

معاقبة المخالفين.. "طالبان" تحظر استخدام العملات الأجنبية في أفغانستان

قررت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، حظر استخدام العملات الأجنبية في أفغانستان وبدلًا منها يتم التعامل بالعملة الأفغانية، حسب ما ذكرته قناة “روسيا اليوم”.

حصيلة وفيات قياسية .. فيروس كورونا يضرب بريطانيا بقوة

أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل الحصيلة الأعلى في وفيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”، بـ293 حالة وفاة جديدة.

الثقة تحطمت تماما.. تصريحات مقلقة من فرنسا بعد تسريب أستراليا رسائل ماكرون

أعربت فرنسا عن غضبهما، اليوم الثلاثاء، من قرار رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، تسريب رسالة نصية خاصة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مع تعمق الخلاف الدبلوماسي بين البلدين.

وزير خارجية لبنان يكشف عن وساطة دولة عربية لحل الأزمة مع السعودية

أقر وزير خارجية لبنان، عبد الله بو حبيب، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، غير قادرة على تحجيم دور حزب الله، مشيرا إلى أن وساطة قطر هي الأمر الوحيد المطروح لحل الأزمة مع السعودية.

قوات تيجراي تزحف نحو أديس أبابا.. حكومة آبي أحمد تعلن الطوارئ وتطالب السكان بحمل السلاح

أعلنت الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا برئاسة آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ بعد زحف متمردي إقليم تيجراي نحو العاصمة أديس أبابا.

اليمن يستدعي سفيره لدى لبنان احتجاجا على تصريحات قرداحي

استدعت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، سفيرها لدى لبنان عبدالله الدعيس وذلك للتشاور حول التصريحات المستهجنة من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

فلافل مسمومة.. 400 إصابة وحالة وفاة بسبب تسمم غذائي في العراق

أثارت قضية تسمم أكثر من 400 مواطن عراقي في محافظة ميسان، ممن تناولوا الفلافل في أحد المطاعم الشعبية، موجة غضب عارمة في العراق. خاصة من قبل ذوي الضحايا الذين توفي أحدهم جراء مضاعفات التسمم الغذائي.

إثيوبيا الضحية الأولى.. قرار أمريكي يضرب اقتصادات 3 دول أفريقية.. تفاصيل

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إلغاء تصنيف إثيوبيا وغينيا ومالي كدول مستفيدة من قانون النمو والفرص في أفريقيا، الذي يتيح الوصول إلى الأسواق الأمريكية دون رسوم.