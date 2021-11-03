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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوباء يعصف بالعالم.. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

لا تزال دول العالم تعاني من جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خاصة مع انتشار متحور دلتا شديد العدوي، وزيادة عدد الإصابات وبطء عمليات التلقيح، إليك كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا في الوقت الحالي.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، حصل لقاح الهند الهند الجديد على موافقة منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إنها وافقت على لقاح فيروس كورونا، الذي تنتجه شركة الأدوية الهندية "بهارات بيوتك" للاستخدام في حالات الطوارئ، مما يمهد الطريق لقبول اللقاح المحلي باعتباره لقاحًا صالحًا في العديد من البلدان الفقيرة.

وستسمح الوافقة علي الاستخدام في حالات الطوارئ، لشركة بهارات بيوتك بشحن اللقاح باسم Covaxin إلى البلدان التي تعتمد على إرشادات منظمة الصحة العالمية لقراراتها التنظيمية. ويمكن أن يساعد أيضًا ملايين الهنود الذين حصلوا على جرعة من اللقاح على السفر خارج البلاد.

 

ارتفاع حالات الصين

 

ارتفعت حالات الإصابة الجديدة بـ فيروس كورونا في الصين إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ومن المتوقع أن تكون القيود أكثر صرامة لاحتواء الانتشار في العاصمة بكين قبل اجتماع رئيسي لأعضاء الحزب الشيوعي رفيعي المستوى الأسبوع المقبل.

وسجلت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأربعاء، 93 حالة جديدة.

كما سجلت بكين 9 إصابات محلية جديدة، وهي أكبر زيادة ليوم واحد في العاصمة هذا العام.

 

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كوريا الجنوبية

 

قالت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إنها ستكثف اختبارات فيروس كورونا في المدارس بعد ارتفاع حاد في الإصابات بين الأطفال، قبل أسابيع من خطة لإعادة فتح المدارس بالكامل في جميع أنحاء البلاد.

وتأتي الزيادة في الوقت الذي دخلت فيه قواعد التباعد الاجتماعي الجديدة التي تهدف إلى العودة المرحلية إلى طبيعتها حيز التنفيذ، كجزء من خطة البلاد للتحرك تدريجيًا نحو التعايش مع فيروس كورونا على خلفية معدلات التطعيم المرتفعة.

قامت كوريا الجنوبية بتطعيم ما يقرب من 90٪ من سكانها البالغين بشكل كامل، لكنها بدأت فقط في تلقيح الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا في الأسابيع الأخيرة، مع إعطاء 0.6٪ فقط من الفئة العمرية كلتا الجرعتين حتى الآن.

الولايات المتحدة تلقح الأطفال

 

من المقرر أن تبدأ الولايات المتحدة في إعطاء لقاحات فيروس كورونا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عامًا بدءا اليوم الأربعاء، مع ما يقرب من 28 مليون طفل في سن المدرسة مؤهلون الآن للحصول على اللقاحات التي توفر الحماية من المرض.

بينما يتم تطعيم حوالي 58 ٪ من الأمريكيين بشكل كامل، فإن الأطفال دون سن 12 عامًا غير مؤهلين بعد لتلقي اللقاح. وتسبب متحور دلتا من كورونا إلى دخول آلاف الأطفال إلى المستشفى ويشكلون 25٪ من الحالات في الولايات المتحدة.

بريطانيا

 

يقول نائب المسؤول الطبي في بريطانيا إن فترة الكريسماس ستكون صعبة.

وحذر نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، اليوم الأربعاء، من أن عيد الميلاد قد يكون صعبًا لأن الوباء لم ينته بعد، وحث الناس على التصرف بحذر والتقدم للحصول على جرعات معززة.

وسجلت بريطانيا 293 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، وهو أعلى حصيلة يومية منذ مارس، وكان هناك ما معدله حوالي 40 ألف حالة جديدة كل يوم في الأسابيع الأخيرة.

ورفع رئيس الوزراء بوريس جونسون القيود في إنجلترا في يوليو، وقال إنه يخطط للتعامل مع كورونا خلال فصل الشتاء من خلال الاعتماد على اللقاحات بدلاً من فرض الأقنعة أو الإغلاق.

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