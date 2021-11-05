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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| البرهان يأمر بإطلاق سراح وزراء في حكومة حمدوك.. وتونس تصدر مذكرة اعتقال لمنصف المرزوقي

صدى البلد

شهدت الساحة العالمية والدولية على مدار الساعات القليلة الماضية العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

بلينكن يدعو شكري لعقد حوار استراتيجي بين مصر والولايات المتحدة

السودان.. إطلاق سراح أربعة وزراء من حكومة حمدوك

البرهان وبلينكن يؤكدان ضرورة إكمال المسار الديمقراطي في السودان

عودة حمدوك.. الأمم المتحدة تعلن قرب التوصل إلى اتفاق لحل الأزمة السودانية

إصدار مذكرة اعتقال دولية بحق رئيس تونس السابق المنصف المرزوقي

تونس.. تنامي شعبية الرئيس قيس سعيد.. والنهضة تواصل تراجعها

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