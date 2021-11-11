لمرضى القلب والسكر.. فوائد مذهلة لتناول الكوسة

تحتوى الكوسا على مجموعة متنوعة من الفيتامينات كفيتامين C وفيتامين K وفيتامين B2 وفيتامين B6 وكميات بسيطة من حمض الفوليكوفيتامين A وفيتامين E وفيتامين B1 وفيتامين B3 وفيتامين B5، أما المعادن فهي تحتوي على البوتاسيوم والمنغنيز إلى جانب الفوسفوروالنحاس وكميات لا بأس بها من الكالسيوم والحديد والصوديوم والزنك والسيلينيوم .





لذا نقدم لك فى هذا التقرير الفوائد الصحية لتناول الكوسا ،وفقا لموقع breastcancer.









• توفّر مضادات الأكسدة:

يمكن الحصول عليها باستهلاك الكوسا كاملة بما في ذلك القشور التي تحتوي عليها بشكل كبير بدلًا من التخلص منها، حيث تساعد علىالتقليل من خطر الإصابة بالالتهابات ومن امثلتها فيتامين C وفيتامين A وغيرهما الكثير.





• تعزز المناعة:

حيث إن بذور الكوسا تعمل كمضاد للميكروبات وتمتلك خصائص مضادة للطفيليات فقد أشارت إحدى الدراسات إلى أنّ هناك تأثيرًا للكوسافي التخفيف من الآثار الضارة المرتبطة بسوء التغذية الناجم عن نقص البروتين وكذلك آثار الجذور الحرة والأكسدة.





• تحسّن من صحة القلب:

يساعد تناول الكوسا على التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية إضافة إلى خفض مستويات الكوليسترول طبيعيًا بفعلمحتواه من السكريات المتعددة polysaccharides وهي نوع من أنواع السكريات المفيدة ومن أشهر أمثلتها ألياف البكتين التي تساعدعلى التحسين من صحة الشرايين وتقلل من خطر الإصابة بالإلتهابات المسببة للأمراض، وكذلك التقليل من خطر الإصابة بالسكري وتعتبرمصدر للبوتاسيوم: يساعد البوتاسيوم على خفض ضغط الدم والتقليل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب.





•تحسّن من الهضم:

يعتبر هضم الكوسا سهلًا نظرًا لمحتواها الجيد من الماء إضافة للألياف التي تساعد على المحافظة على صحة الجهاز الهضمي، كما أنّالكوسا توفّر حماية ضد إلتهابات القناة الهضمية وبالتالي التقليل من خطر الإصابة بالقولون العصبي وغيرها.





•تتميز بالسعرات الحرارية المنخفضة:

وهذا ما يجعلها صنفًا يساعد على الشعور بالشبع في ذات الوقت كما أن لمحتوى الكربوهيدرات المنخفض دورًا في ذلك.





تحافظ على صحة العين:

تحتوي على مضدات الأكسدة الكاروتينية التي تساعد على المحافظة على صحة العين وتقلل من خطر إصابة الشبكية والقرنية وبقعة الشبكيةبالأضرار المرتبطة بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية والضغط التأكسدي.





• تعتبر مصدرًا لفيتامينات B:

تقوم هذه الفيتامينات بدور فعّال في التمثيل الغذائي للبروتين والكربوهيدرات والحمض النووي، ومن أهمها حمض الفوليك الذي يساعد علىنمو الخلايا وتطوير الأنسجة وصيانتها، وكذلك للحامل خلا فترة الحمل وذلك لحماية الجنين من ظهور العيوب الخلقية ومشاكل النمو.





• تساعد على توازن وظيفتي الغدة الدرقية والغدة الكظرية:

بحسب دراسة كانت قد أشارت نتائجها إلى أن محتوى مستخلصات الكوسا من مضادات الأكسدة كالبوليفينول والفيتامين C قد ترك أثرًاإيجابيًا في الفئران وتحديدًا في تنظيم الغدة الدرقية والغدة الكظرية والإنسولين.





• تساعد على السيطرة على مرض السكري:

إن تناول الكوسا يساعد على تنظيم سكر الدم بفعل محتواه المنخفض من الكربوهيدرات والسكريات التي تساعد كذلك على التقليل منارتفاع وانخفاض الإنسولين.