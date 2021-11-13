مهرجان الموسيقى العربية.. عساف بين التراث المصري والفلسطيني وجنات تتألق

قضى جمهور الدورة الـ 30 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية سهرة مميزة فى عالم الطرب الساحر حيث تالقت النجمة المغربية جنات على مسرح النافورة وقدمت بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقياده المايسترو محمد الموجي باقة من اعمالها الخاصة كان منها مسا الجمال، علي فكرة، واحشني، اوعي، مين بيعيش، خيط ضعيف، البادي اظلم، حبيبى على نياته، الى جانب قولو لعين الشمس ل شادية ، شعوري ناحيتك ل وردة وعن العشاق - دارت الايام ل ام كلثوم .

سبقها النجم الفلسطينى بكوكبة من الاعمال المصرية والفلسطينية كان منها جينالك يا فلسطين ، اهو ده اللي صار ، عندما يأتي المساء ، مرايتك ، كرمالك انت ، يا مال الشام ، الهوي هوايا والارض بتتكلم عربي .

وعانق الكمان ببراعة الاردنى ليث صديق ليعزف موسيقي خواطر ، وسلاف وينال اعجاب واستحسان الحضور .

وفى نموذج للتنوع الغنائى قدم ابراهيم راشد ابتهال مولاي اني ببابك وكل مرة لما اوعدك ، وشدت صابرين النجيلى ب موال لو تعمل الخير ، علي بلد المحبوب ، شبكونا برمش عينهم ويا اعز من عيني كما عزفت الفرقة فى بداية الحفل مقطوعة موسيقية تأليف الموجي الصغير ويحيى الموجي.

واقيم على مسرح معهد الموسيقي العربية حفلا ضمن سلسلة كلثوميات احيته الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشى ومشاركة كل من مروة حمدي وحسناء .

وقدم النجم على الحجار حفلا بمكتبة الاسكندرية بقيادة المايسترو حازم القصبجي بعد فاصلا غنائيا لكل من مي حسن واللبناني سعد رمضان .

وشهدت أوبرا دمنهور حفلا للنجمة نادية مصطفى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وسبقها فاصلا غنائيا لكل من احمد سعيد ، حنان الخولي ، مصطفى النجدي واشرف وليد .

وعلى المسرح الخارجى قدم كورال اطفال الاوبرا تحت اشراف احمد عامر كوكبة من الاعمال الغنائية .