أخبار الفن ..عمر كمال يوجه رسالة لحسن شاكوش.. وتفاصيل افتتاح "في انتظار بابا".. ووفاة مطرب الموسيقى العربية هاني عامر

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية .

غلط ودفع تمن غلطه.. عمر كمال يوجه رسالة لحسن شاكوش

وجه مغني المهرجانات عمر كمال رسالة إلى رفيق مشواره حسن شاكوش بعد إيقافه نهائيا عن الغناء، من قبل نقابة الموسيقيين.

وزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا ينعيان مطرب الموسيقى العربية هاني عامر

نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة والدكتور مجدى صابر رئيس دار الاوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين بها مطرب الموسيقى العربية بالأوبرا هانى عامر الذى وافته المنية مساء السبت 13 نوفمبر بعد صراع مع المرض.



فايا يونان: الغناء هو الأساس.. وهذه محطاتي القادمة في الحفلات

عبرت المطربة فايا يونان عن سعادتها لدمجها بين التلحين والغناء والتأليف وقالت في تصريحات، خاصة أنها تحب العزف على آلة البيانو والجيتار وتحب التأليف، ولكن الغناء هو الأساس بالنسبة لها، وأنها تحب أن تقوم بتلحين بعد الأغاني في ألبوماتها.



تفاصيل افتتاح "في انتظار بابا" لـ إيهاب فهمي

يفتتح الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مساء اليوم الأحد ١٤ نوفمبر العرض المسرحي الجديد "في انتظار …بابا" من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إيهاب فهمي، ومن إخراج المخرج الكبير سمير العصفوري، وذلك على خشبة المسرح القومي بالعتبة في تمام الثامنة مساء .



ميلاد منى عبد الغني.. تعرف على سبب رفض والدتها دخولها الفن

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة والإعلامية منى عبد الغني، والتي أكملت اليوم عامها الـ58 ، فهي من مواليد عام 1964 وبدأت مشوارها الفني عام 1985 .

