النشرة الدينية.. حكم ارتداء الأسود حدادا على الميت ..ورمضان عبد المعز يوضح جزاء المسيء للنبي

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تهم المسلمين في حياتهم اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

الصلاة الإبراهيمية.. فضلها ومعجزاتها وأسرارها ومتى تقال



الصلاة الإبراهيمية .. أمر الله عباده المؤمنين بالصلاة على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، فقال في كتابه الكريم: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»، ( سورة الأحزاب: الآية 56)، ويُمكن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم- بعدة صيغ أفضلها الصلاة الإبراهيمية.

حكم الامتناع عن الإنجاب .. جائز في هذه الحالة ؟



حكم الامتناع عن الإنجاب ، أمر يهم كثير من النساء، خاصة وأن كثير من النساء قد تلجأ إلى الامتناع عن الإنجاب لأسباب وظروف شخصية ، فيسألن عن حكم الامتناع عن الإنجاب.

حكم وثائق التأمين على الحياة.. دار الإفتاء توضح



ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عن حكم التأمين على الحياة، يسأل صاحبه ويقول "ما حكم وثائق التأمين على الحياة؟.



حكم ارتداء الأسود حدادا على الميت .. وهل يعذب بسببها ؟



حكم ارتداء الأسود حدادا على الميت .. لم يثبت لبس الأسود عند وفاة أحد في السنة المطهرة، الإحداد الشرعي على الميت وهو ترك لبس ما فيه زينة من الثياب وترك الكحل والطيب والحلي وما أشبه ذلك، يكون لمدة ثلاثة أيام بلياليها من الوفاة على من مات من الأقارب، ويحرم الزيادة على ذلك ما لم يكن الميت زوجًا، ولم يصح أن الميت يعذب إذا لبس أهله اللون الأسود حدادا عليه.

الإمام لا يعطي فرصة لقراءة الفاتحة فهل تصح الصلاة؟.. الإفتاء تجيب



الإمام لا يعطي فرصة لقراءة الفاتحة.. فهل تصح الصلاة؟ .. سؤال يكثر بين المصلين خاصة في ظل الحديث عن خلاف فقهي وجدل حول حكم قراءة الإمام الفاتحة وهل تغني المأموم عن إعادة قراءتها والاكتفاء بقوله آمين، حيث ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، يقول: هل تغني قراءة الإمام الفاتحة عن إعادتها من المأموم؟

إلا رسول الله.. رمضان عبد المعز يكشف عن جزاء المسيء للنبي



إلا رسول الله.. كشف الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي عن عاقبة الذين يسيئون للنبي بصفة خاصة والأنبياء بصفة عامة وذلك فيما ورد من نصوص قرآنية وأحاديث نبوية ثابتة، مشيراً إلى أن الانزعاج ممن أساء للنبي ينبغي أن يكون أشد من غضبك وانزعاجك ممن يسيء لابنك ووالدك.

حكم وضع جوزة الطيب في الأكل .. الإفتاء ترد



حكم وضع جوزة الطيب في الأكل .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبة “حكم وضع جوزة الطيب في الأكل ” ، وأجاب الدكتور أحمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، أن استعمال جوزة الطيب في الطبخ جائز شرعا، ولا حرج فيه طالما أنها بالقدر القليل.

هل يجب إخراج الزكاة على أموال تجهيز البنات .. الإفتاء ترد



هل يجب إخراج الزكاة على أموال تجهيز البنات .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبة “هل يجب إخراج الزكاة على أموال تجهيز البنات ” ، وأجاب الدكتور أحمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ، أنه يجب الزكاة على المال ما دام في لا يزال مع الأب ولم يتعين لتجهيز بنت من البنات ولم يدخل في تجهيز البنات فمن ثم تجب عليه زكاة .