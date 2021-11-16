عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد القطاع الثقافى بالسفارة الأمريكية

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد بالسفارة الأمريكية

استقبل  الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، اليوم الثلاثاء، وفد القطاع الثقافى بالسفارة الأمريكية الذى ضم  كلا من  اليكساندر مكليرن، مساعد الملحق الثقافى بالسفارة الأمريكية، ورانيا السيد، مسئول الشئون الثقافية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وبسمة على مساعد مسئول الشئون الثقافية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال برامج المنح التعليمية، وذلك على هامش فعاليات المحاضرة التعريفية التي ينظمها القطاع الثقافي بالسفارة عن كيفية الالتحاق بالبرامج التعليمية فى الولايات المتحدة الأمريكية التى عقدت بكلية الفنون الجميلة، وتستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

محافظ الأقصر يعلن استمرار حملات الإزالة

جامعة الأقصر تطبق قرار منع دخول الطلاب والموظفين غير المطعمين بلقاح كورونا

اليوم.. الليلة الختامية لاحتفالات دير "مارجرجس الرزيقات" في الأقصر

انطلاق 33 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

شباب كنيسة بالأقصر يطلقون مبادرة "يلا نفرح قلوبهم" لدعم أطفال السرطان بمستشفى شفاء الأورمان

بالأسماء.. إعلان الفائزات في مسابقة القرآن الكريم بالأقصر الأزهرية

الأقباط يحتفلون بالليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس بالرزيقات غرب الأقصر ..شاهد

منع الموظفين غير الملقحين ضد كورونا من دخول المصالح الحكومية في الأقصر


حضر اللقاء كلا من الدكتور أحمد حمدي، مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالجامعة، والدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب، والدكتور سيد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد رمضان، المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة.

من جانبه أعرب رئيس الجامعة عن سعادته باهتمام القطاع الثقافي بالسفارة الأمريكية بجامعة الأقصر، مؤكدا أن الجامعة تحتاج لمختلف المنح والورش التدريبية التي تقدمها السفارة الأمريكية في القاهرة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس خاصة كلية الطب الوليدة والتي تحتاج إلى منح دراسية لأعضاء هيئة التدريس والبالغ عددهم 64، مشيرا إلى أن جامعة الأقصر تستحق الاهتمام أكثر من أي جامعة أخرى لأنها ناشئة ولأنها أيضا في عاصمة السياحة العالمية.

وأشارت رانيا السيد، مسؤول الشئون الثقافية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن جامعة الأقصر تستحق أن تكون جامعة رائدة كونها في عاصمة التاريخ والحضارة، لذا فنحن هنا اليوم لبحث احتياجات الجامعة وعقد الشراكات والتعاون وتفعيلها في أقرب وقت، مؤكدة أن برامج التبادل الثقافى الخاصة بالطلاب الجامعيين تؤهلهم للسفر للولايات المتحدة الأمريكية فى فترات زمنية مختلفة وكيفية الاعداد والتقدم لها وفحص الموقع الالكترونى الخاص بالتقدم لهذه البرامج.

وأوضح الدكتور أحمد حمدي، مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالجامعة، أن تنظيم المحاضرة التعريفية يهدف إلى التعرف على برامج المنح التعليمية الممول من وزارة الخارجية الأمريكية الذى يوفر فرص الدراسة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين والطلاب بالحصول على منح دراسية بالجامعات الامريكية، لافتا إلى أن الزيارة اشتملت على ورشتى عمل أحدهما خاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والأخرى خاصة بطلاب الجامعة.

وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية.

IMG-20211116-WA0023
IMG-20211116-WA0023
IMG-20211116-WA0024
IMG-20211116-WA0024
IMG-20211116-WA0026
IMG-20211116-WA0026
IMG-20211116-WA0025
IMG-20211116-WA0025
IMG-20211116-WA0027
IMG-20211116-WA0027
IMG-20211116-WA0028
IMG-20211116-WA0028
IMG-20211116-WA0029
IMG-20211116-WA0029
التعاون الدولي السفارة الأمريكية الأقصر الولايات المتحدة المصالح الحكومية السفارة الأمريكية بالقاهرة الولايات المتحدة الامريكية التعاون المشترك العلاقات الخارجية رئيس جامعة رئيس جامعة الأقصر محمد محجوب عزوز

موضوعات متعلقة

الأنبا مرقس يترأس قداس ذكرى تكريس أول كنيسة بإسم مارجرجس بالأقصر

ولد بتركيا واستشهد فى فلسطين.. شاهد.. مليون قبطي يحتفلون بذكرى مولد مارجرجس بالأقصر

الأقباط يحتفلون بالليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس بالرزيقات غرب الأقصر ..شاهد

منع الموظفين غير الملقحين ضد كورونا من دخول المصالح الحكومية في الأقصر

محافظ الأقصر يعلن استمرار حملات الإزالة

جامعة الأقصر تطبق قرار منع دخول الطلاب والموظفين غير المطعمين بلقاح كورونا

اليوم.. الليلة الختامية لاحتفالات دير "مارجرجس الرزيقات" في الأقصر

انطلاق 33 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

ترشيحاتنا

السيسي يوجه بالتوسيع في حملات التطعيم بـ كورونا

الليرة التركية تسجل هبوطاً قياسياً جديداً أمام الدولار

دراسة: قضاء الآباء وقت أطول مع أطفالهم يغير من بنيتهم الدماغية

تحديث جديد.. تويتر يلغي خاصية التغريدات المختفية

غفرت خيانات فاروق الفيشاوي.. سر إصرار سمية الألفي على الإنجاب رغم إجهاضها 12 مرة

بفضل الجهود المصرية.. انعقاد قمة cop28 في الإمارات| تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اغتصبها 4 مرات داخل حديقة خلال ساعتين.. حكاية فتاة العتبة والدمياطي.. نوستالجيا

فصل الشتاء الأصعب في تاريخ مصر | رئيس هيئة الأرصاد ينصح بأمرين

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

بالأسماء.. إصابة 11 مجند أمن مركزي في انقلاب لوري بالإسماعيلية

الطقس غدا.. أمطار رعدية غزيرة على 10 مناطق بالجمهورية بينها القاهرة

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

مفاجأة.. عودة مرتضى منصور للزمالك الخميس

طارق شوقي: إلغاء نماذج الامتحانات بشكل نهائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجيران في صدمة.. شاهد.. رجل يبني جدارا ضخما حول منزله لسبب غريب|صور

أعراض ارتفاع حمض اليوريك في البول وأطعمة تساعد فى علاجه

مثير للسخرية.. شاهد لحظة سقوط امرأة حوثية بالسلاح خلال عرض عسكري|فيديو

ماذا يحدث عند وضع بصل في غرفة النوم فى زمن إنتشار الفيروسات ؟

فيديو

«جواب غرامي».. أب يفاجئ ابنته أمام الجميع داخل المدرسة.. فيديوجراف

مجنونة ومش محتاجه راجل في حياتي.. تصريحات جرئية لـ سمية الخشاب.. فيديوجراف

بعد إزالة السلم الخرساني.. أهالي المرج يلجأون إلى سلم خشبي لصعود الدائري

بين العصرية والغرابة| سر ملابس محمد رمضان الغريبة .."عرض مستمر"

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ