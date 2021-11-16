رئيس جامعة الأقصر يستقبل وفد القطاع الثقافى بالسفارة الأمريكية

استقبل الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، بمقر الإدارة المركزية للجامعة، اليوم الثلاثاء، وفد القطاع الثقافى بالسفارة الأمريكية الذى ضم كلا من اليكساندر مكليرن، مساعد الملحق الثقافى بالسفارة الأمريكية، ورانيا السيد، مسئول الشئون الثقافية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وبسمة على مساعد مسئول الشئون الثقافية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال برامج المنح التعليمية، وذلك على هامش فعاليات المحاضرة التعريفية التي ينظمها القطاع الثقافي بالسفارة عن كيفية الالتحاق بالبرامج التعليمية فى الولايات المتحدة الأمريكية التى عقدت بكلية الفنون الجميلة، وتستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.



حضر اللقاء كلا من الدكتور أحمد حمدي، مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالجامعة، والدكتور حمدي حسين، عميد كلية الطب، والدكتور سيد أبو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور محمد رمضان، المدير التنفيذي لمركز المعلومات بالجامعة.

من جانبه أعرب رئيس الجامعة عن سعادته باهتمام القطاع الثقافي بالسفارة الأمريكية بجامعة الأقصر، مؤكدا أن الجامعة تحتاج لمختلف المنح والورش التدريبية التي تقدمها السفارة الأمريكية في القاهرة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس خاصة كلية الطب الوليدة والتي تحتاج إلى منح دراسية لأعضاء هيئة التدريس والبالغ عددهم 64، مشيرا إلى أن جامعة الأقصر تستحق الاهتمام أكثر من أي جامعة أخرى لأنها ناشئة ولأنها أيضا في عاصمة السياحة العالمية.

وأشارت رانيا السيد، مسؤول الشئون الثقافية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، إلى أن جامعة الأقصر تستحق أن تكون جامعة رائدة كونها في عاصمة التاريخ والحضارة، لذا فنحن هنا اليوم لبحث احتياجات الجامعة وعقد الشراكات والتعاون وتفعيلها في أقرب وقت، مؤكدة أن برامج التبادل الثقافى الخاصة بالطلاب الجامعيين تؤهلهم للسفر للولايات المتحدة الأمريكية فى فترات زمنية مختلفة وكيفية الاعداد والتقدم لها وفحص الموقع الالكترونى الخاص بالتقدم لهذه البرامج.

وأوضح الدكتور أحمد حمدي، مدير مكتب التعاون الدولي والعلاقات الخارجية بالجامعة، أن تنظيم المحاضرة التعريفية يهدف إلى التعرف على برامج المنح التعليمية الممول من وزارة الخارجية الأمريكية الذى يوفر فرص الدراسة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والباحثين والطلاب بالحصول على منح دراسية بالجامعات الامريكية، لافتا إلى أن الزيارة اشتملت على ورشتى عمل أحدهما خاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة والأخرى خاصة بطلاب الجامعة.

وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية.

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