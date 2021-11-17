مرض باركنسون فقدان الخلايا العصبية.. الارتعاش وصعوبة المششي وفقدان حاسة الشم أبرز الأعراض.. ومشروب طبيعي لعلاجه

مرض باركنسون فقدان الخلايا العصبية

تتضمن الهزات ارتعاشًا مستمرًا أو اهتزازًا

تتعطل الإشارات التي يتم توصيلها بين الدماغ

تتحرك عضلات الوجه بشكل أبطأ

لا يؤثر مرض باركنسون دائمًا على حركات الشخص ، وبالتالي يمكن العثور على علامات الإنذار المبكر للحالة في أجزاء أخرى من الجسم، وليس الحركة فقط في الواقع ، هناك مجموعة متنوعة من العلامات المبكرة التي تؤثر على مجموعة من أجزاء الجسم.



مرض باركنسون هو حالة تقدمية حيث تتعطل الإشارات التي يتم توصيلها بين الدماغ والجهاز العصبي، يتسبب هذا في عدد من الإعاقات ، كثير منها يتعلق بالحركة، غالبًا ما تكون الأعراض خفية في البداية ولكنها تصبح واضحة تمامًا مع تقدم الحالة، ما هي العلامات الست للإنذار المبكر للحالة؟







أعراض مرض باركنسون

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الارتعاش

تم وصف الهزات بأنها علامة رئيسية على المرض.



تتضمن الهزات ارتعاشًا مستمرًا أو اهتزازًا في اليدين أو الساقين أو الذقن قد تبدأ الهزات تدريجيًا ، وتبدأ أحيانًا برعشة بالكاد ملحوظة قد تكون في يد واحدة فقط.

صعوبة المشي



قد يبدأ نمط المشي لدى الشخص في التغيير بمهارة، يبدأ الشخص في المشي أبطأ كثيرًا أو يسحب أقدامه أثناء المشي.

يُشار إلى هذا غالبًا باسم "المشي العشوائي". قد يكون هناك أيضًا تأرجح أقل في الذراعين عند المشي.



خط اليد الضيق أو الصغير

عندما يبدأ الشخص في التطور بخط اليد الصغير بشكل غير طبيعي أو حتى الضيق ، فقد يكون ذلك علامة على مرض باركنسون، تُعرف الحالة باسم micrographia ويربطها الأطباء بالحالات الطبية التي تؤثر على الجهاز العصبي أو الاضطرابات التنكسية العصبية مثل مرض باركنسون.

فقدان حاسة الشم

عندما يبدو أن الشخص يعاني من مشكلة أكبر في شم الأطعمة أو إذا تغيرت حاسة الشم ، فقد يكون ذلك علامة على مرض باركنسون.

يعرف بنقص حاسة الشم ، ويحدث عندما يفقد الشخص قدرته على الشم، يعد فقدان حاسة الشم أحد أكثر أعراض مرض باركنسون وضوحًا.

تجميد



يحدث هذا عندما يشعر الشخص كما لو أن أقدامه ملتصقة بالأرض ، خاصة عند الدوران أو تغيير الاتجاه، يحدث التجمد أيضًا عندما يشعر الشخص أن النصف السفلي عالق لكن النصف العلوي قادر على الحركة.

يؤثر التجميد أيضًا على أنشطة مثل التحدث أو عند القيام بحركة متكررة مثل الكتابة.





اخفاء الوجه

تتضمن تعابير الوجه حركات عضلية دقيقة ومعقدة، إذا أصبح تعبير وجه الشخص أكثر خطورة أو اكتئابًا أو مظهرًا مجنونًا ، فقد يكون ذلك من أعراض مرض باركنسون.

يرتبط إخفاء الوجه بالتباطؤ في الحركة، تتحرك عضلات الوجه بشكل أبطأ أو أكثر صلابة من المعتاد ، يعاني الأشخاص أيضًا من وميض العينين بشكل أبطأ.



مرض باركنسون هو اضطراب تدريجي في الجهاز العصبي يؤثر على الحركة.

تبدأ الأعراض تدريجيًا ، وتبدأ أحيانًا بهزة لا تكاد تُلاحظ في يد واحدة فقط.

"الرعاش شائع ، ولكن الاضطراب أيضًا يسبب تيبسًا أو تباطؤًا في الحركة.

"في المراحل المبكرة من مرض باركنسون ، قد يظهر وجهك القليل من التعبيرات أو قد لا يظهر على الإطلاق.

"قد لا تتأرجح ذراعيك عند المشي قد يصبح كلامك لينًا أو غير واضح تتفاقم أعراض مرض باركنسون مع تقدم حالتك بمرور الوقت ".

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا عن علاجات مرض باركنسون من قبل باحثين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، ان القهوة والكافيين مرتبطان بخفض مخاطر الإصابة بمرض باركنسون او ما يعرف بـ الشلل الرعاش.

الكافيين والقهوة وعلاقته بعلاج مرض باركنسون





وقام الباحثون بإجراء تحليل لمعرفة مدى تأثير قوة هذا الارتباط، بالإضافة إلى قدرة الكافيين على تعديل مرض باركنسون، سواء بالنسبة للأشخاص الأصحاء أو المرضى، وفقا لما نشر في موقع express .





وقام الباحثون بمسح قواعد البيانات الإلكترونية باستخدام مصطلحات تتعلق بـ مرض باركنسون والقهوة والمنتجات الغذائية المحتوية على الكافيين، ووقع تضمين المقالات فقط عند استيفاء معايير تشخيصية واضحة لمرض باركنسون والتفاصيل المتعلقة بالكافيين.

مشروب لعلاج مرض باركنسون



وكشفت نتائج الدراسة، أن الأشخاص الذين استهلكوا الكافيين والقهوة المنتظم لديهم مخاطر أقل بشكل ملحوظ للإصابة بـ مرض باركنسون أثناء متابعة التقييم .



وأفاد الباحثون، إلى أن الكافيين أدى إلى تعديل مخاطر الإصابة بالأمراض وتطورها في مرض باركنسون الشلل الرعاش، بين الأفراد الأصحاء أو المصابين بهذا المرض.



وفي العديد من الدراسات يعتبر مرض باركنسون هو اضطراب تدريجي في الجهاز العصبي يؤثر على الحركة، وهو حالة تتضرر فيها أجزاء من الدماغ تدريجيا على مدار مر السنوات.

الكافيين والقهوة وعلاقته بعلاج مرض باركنسون





وينتج عن مرض باركنسون فقدان الخلايا العصبية في جزء من الدماغ وهي تدعى المادة السوداء، وهي المسؤولة عن إنتاج مادة كيميائية تسمى الدوبامين.



ويعمل الدوبامين الناتجة عن مرض باركنسون كوسيلة اتصال بين أجزاء الدماغ والجهاز العصبي الذي يساعد في التحكم على حركات الجسم وتنسيقها، ويؤدي إنتاج الدوبامين تعطيل هذا الاتصال ، مما يؤدي إلى حدوث مشكلات حركية لا إرادية.



يقترح بعض الباحثين أن العوامل البيئية أيضا قد تزيد من خطر إصابة الشخص بمرض باركنسون، التعرض للمبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب المستخدمة في الزراعة وحركة المرور أو التلوث الصناعي قد تساهم في هذه الحالة.



وأثبت الباحثون، أن هناك العديد من العوامل الوراثية تزيد من خطر إصابة الشخص بمرض باركنسون، ومن بينها الجينات المنقولة عبر العائلات نتيجة انتقال الجينات المعيبة إلى الطفل من قبل والديهم، لكن من النادر أن يتم توريث المرض بهذه الطريقة.



وهناك العديد من الأعراض المختلفة المرتبطة بمرض باركنسون، ولكن الترتيب الذي تتطور به هذه أعراض مرض باركنسون وشدتها يختلف من شخص لآخر، وعادة ما تتطور أعراض مرض باركنسون تدريجيا وتكون خفيفة في البداية.



وتظهر أعراض رئيسية عند الإصابة بـ مرض باركنسون قبل ان تؤثر على الحركة الجسدية، وتشمل :



1- الرعشة:

وتحدث الرعشة في الأطراف تبدأ في اليد أو الذراع ومن المرجح أن يحدث عند ارتخاء الطرف والراحة.



2- بطء الحركة:

ويحدث بطء الحركة؛ حيث تكون الحركات الجسدية أبطأ بكثير من المعتاد، ما قد يجعل المهام اليومية صعبة.



3- تصلب العضلات (تيبسها):

وتصلب العضلات وتوترها، ما قد يجعل من الصعب تحريكها وتغيير تعبيرات الوجه، ويمكن أن يؤدي إلى تقلصات عضلية مؤلمة (خلل التوتر العضلي).

مصدر المعلومات موقع إكسبريس.