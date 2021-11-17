نشرة الفن.. تفاصيل خطوبة زينة وتامر عبد المنعم قبل الشهرة والأردن تمنع Eternals من العرض

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية من أبرزها تفاصيل خطوبة زينة وتامر عبد المنعم قبل الشهرة، ومنع الأردن فيلم Eternals من العرض وروان بن حسين حديث السوشيال ميديا.

أبدت الفنانة زينة حزنها خلال عدد من التصريحات المثيرة للجدل حول زواجها المعقد بالفنان أحمد عز وتخطيطها لمستقبل طفليها إضافة الى رأي الفنان نور الشريف في موهبتها وخلافها مع الفنان أحمد السعدني، وانتهت الى عدم عرض أدوار عليها خلال السنوات الأخيرة.

قررت هيئة الإعلام الأردنية منع عرض فيلم مارفل الجديد Eternals في جميع دور العرض السينمائية بالمملكة منذ 10 نوفمبر الجاري.

تصدر اسم الموديل الكويتية روان بن حسين تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب عدد من الأخبار الخاصة بحياتها التي أعلنت عنها.

انتقد الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني حادث إطلاق النار من قبل النجم أليك بالدوين على المصورة السينمائية في فيلم Rust، في مقابلة إذاعية له.

أعلنت منصة HBO MAX عن تقديم حلقة خاصة تجمع أبطال سلسلة أفلام هاري بوتر وتذاع في ليلة رأس السنة الجديدة، بمناسبة مرور 20 عاما على طرح أول أفلامها.

افتتح مساء أمس، فعاليات الدورة الـ 14 من بانوراما الفيلم الأوروبي في سينما زاوية بشارع عماد الدين، التي تستمر فعالياتها في الفترة من 17 إلى 26 نوفمبر.

فاجأت الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة القديرة سميحة أيوب بسؤال في حلقة مساء أمس من برنامج كلمة أخيرة المذاع على فضائية ON.

نشرت شركة مارفل أول فيديو دعائي لفيلمها المرتقب Spider-Man: No Way Home الذي تنتظر أن يعوضها عن خسائر وخيبة أمل فيلمها الأخير Eternals.