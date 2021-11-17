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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. تفاصيل خطوبة زينة وتامر عبد المنعم قبل الشهرة والأردن تمنع Eternals من العرض

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية من أبرزها تفاصيل خطوبة زينة وتامر عبد المنعم قبل الشهرة، ومنع الأردن فيلم Eternals من العرض وروان بن حسين حديث السوشيال ميديا.

 

تامر عبد المنعم يكشف تفاصيل ارتباطه بـ زينة قبل زواجها من أحمد عز

أبدت الفنانة زينة حزنها خلال عدد من التصريحات المثيرة للجدل حول زواجها المعقد بالفنان أحمد عز وتخطيطها لمستقبل طفليها إضافة الى رأي الفنان نور الشريف في موهبتها وخلافها مع الفنان أحمد السعدني، وانتهت الى عدم عرض أدوار عليها خلال السنوات الأخيرة.

 

الأردن تنضم لصفوف الدول العربية وتمنع عرض Eternals لهذا السبب

قررت هيئة الإعلام الأردنية منع عرض فيلم مارفل الجديد Eternals في جميع دور العرض السينمائية بالمملكة منذ 10 نوفمبر الجاري.

 

القضاء أنصفها فاحتفلت بشفط الدهون.. روان بن حسين حديث السوشيال ميديا

تصدر اسم الموديل الكويتية روان بن حسين تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بسبب عدد من الأخبار الخاصة بحياتها التي أعلنت عنها.


جورج كلوني يحمل أليك بالدوين مسئولية مقتل مديرة تصوير فيلمه هالينا هاتشينز

انتقد الممثل الأمريكي الشهير جورج كلوني حادث إطلاق النار من قبل النجم أليك بالدوين على المصورة السينمائية في فيلم Rust، في مقابلة إذاعية له.

 

بعد Friends.. «اتش بي أوه» تعلن عن حلقة لم الشمل الاستثنائية لأبطال سلسلة هاري بوتر

أعلنت منصة HBO MAX عن تقديم حلقة خاصة تجمع أبطال سلسلة أفلام هاري بوتر وتذاع في ليلة رأس السنة الجديدة، بمناسبة مرور 20 عاما على طرح أول أفلامها. 

 

افتتاح الدورة 14 من بانوراما الفيلم الأوروبي.. صور

افتتح مساء أمس، فعاليات الدورة الـ 14 من بانوراما الفيلم الأوروبي في سينما زاوية بشارع عماد الدين، التي تستمر فعالياتها في الفترة من 17 إلى 26 نوفمبر.

 

لو جالك عريس تتجوزي.. كيف ردت سميحة أيوب على سؤال لميس الحديدي؟

فاجأت الإعلامية لميس الحديدي، الفنانة القديرة سميحة أيوب بسؤال في حلقة مساء أمس من برنامج كلمة أخيرة المذاع على فضائية ON.

 

قبل شهر من طرحه.. أول تريلر لفيلم مارفل الجديد Spider-Man: No Way Home

نشرت شركة مارفل أول فيديو دعائي لفيلمها المرتقب Spider-Man: No Way Home الذي تنتظر أن يعوضها عن خسائر وخيبة أمل فيلمها الأخير Eternals. 

زينة تامر عبد المنعم خطوبة زينة وتامر عبد المنعم روان بن حسين نشرة الفن Eternals

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