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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي لـ الرجال ..نصائح ذهبية للحفاظ على صحتهم

اليوم العالمي للرجال
اليوم العالمي للرجال

يحتفل العالم يوم 19 نوفمبر من كل عام بـ اليوم العالمي لـ الرجال، يعد تولي مسؤولية صحتك الجيدة أمرًا مهمًا في أي عمر  ولم يفت الأوان أبدًا للبدء في تطوير عادات صحية مثل النساء ، يحتاج الرجال إلى زيارات منتظمة للطبيب ، واتخاذ خطوات لإدارة التوتر ، واختيار الأطعمة المغذية ، وممارسة النشاط البدني.

 

في حين أن بعض المشكلات الصحية خارجة عن إرادتك ، إلا أن هناك عدة طرق يمكنك من خلالها الحفاظ على قوة وصحة عقلك وجسمك.

 

نصائح لحماية صحة الرجل في أي عمر

 

-لا تدخن

التدخين هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة،  يقتل سرطان الرئة الرجال أكثر من أي نوع آخر من السرطان، يرتبط التدخين أيضًا بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض الانسداد الرئوي المزمن، ونصف المدخنون على المدى الطويل سيموتون لأنهم يستخدمون التبغ، الخبر السار هو أنه بمجرد أن تتوقف عن التدخين ، فإنك تبدأ في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة.

 

-تناول نظام غذائي صحي

قد يكون الطعام الجاهز لذيذًا وسهلاً، لكن عليك أن تكون ذكيًا بشأن نوع الخيارات الغذائية السريعة التي تتخذها، كثرة الأطعمة الدهنية والمشروبات السكرية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان، بدلًا من ذلك ، اعمل على تناول المزيد من الخضروات والفواكه والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

 

-ممارسة التمارين الرياضية 

يمكن أن تقلل التمارين من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وسرطان القولون وغيرها من المشاكل الصحية، يمكن أن تحافظ أيضًا على وزنك منخفضًا، بالإضافة إلى ذلك من المحتمل أن تنام بشكل أفضل وتعيش لفترة أطول، لذا حاول أن تمارس نشاطًا متوسط ​​الشدة لمدة ساعتين ونصف على الأقل كل أسبوع. يمكن أن يشمل ذلك أشياء مثل العمل في الفناء وركوب الدراجة و المشي.

 

-احصل على قسط وفير من النوم

يبدو أنه لا توجد ساعات كافية في اليوم. نتيجة لذلك ، يعاني ما لا يقل عن 25٪ من الأمريكيين من الحرمان من النوم، قلة النوم مرتبطة بالسمنة والصدمات العرضية وأمراض القلب والاكتئاب والسكري،  كما أنه يعرضك لخطر حوادث السيارات بسبب القيادة بالنعاس،  يمكن أن يؤدي النوم من سبع إلى تسع ساعات كل ليلة إلى تحسين أداء عملك ، وسلامتك الجسدية ، وقدرة جسمك على مقاومة الأمراض. 

 

-الحد من الكحول

الإفراط في تناول الكحوليات يمكن أن يؤدي إلى إصابات وسرطان ومشاكل نفسية وتلف العلاقات وارتفاع ضغط الدم.

 

-لا تخطي واقي الشمس

يتضاعف احتمال إصابة الرجال بأكثر أنواع سرطان الجلد شيوعًا - سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية - مقارنة بالنساء. لماذا ا؟ يقضي الرجال ما معدله 10 ساعات في الشمس أسبوعيًا أكثر من النساء،  وليس من المرجح أن يستخدموا واقي الشمس لحسن الحظ ، يمكن الوقاية من سرطان الجلد بدرجة كبيرة،  اجعل من المعتاد استخدام كريم واق من الشمس بمعامل حماية 30 أو أعلى، اختر قبعة ونظارات شمسية أيضًا .

المصدر: healthgrades.

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