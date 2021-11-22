يبحث كثيرون عن كيفية علاج البقع البنية في الجسم بالأعشاب لأنها الطريقة التقليدية التى ورثناها من الأجداد وكانت تحقق نتائج فعالة.

ويلجأ كثيرون لتجربة علاج البقع البنية في الجسم بالأعشاب بسبب عدم وجود آثار جانبية خطيرة حتى فى فشل استخدامها.

وعند الرغبة فى علاج البقع البنية في الجسم بالأعشاب يجب توخي الحذر الشديد حيث أن بعض الأفراد لديهم حساسية من بعض المواد الطبيعية.

يرغب كثيرون فى علاج البقع البنية في الجسم بالأعشاب لأنها تعد أكثر أمانا وآثارها الجانبية محدودة.

نعرض لكم فى هذا التقرير علاج البقع البنية في الجسم بالأعشاب، وفقا لما جاء فى موقع “ medindia ”

إذا كنت غير راضٍ عن ظهور البقع العمرية ، يمكنك تفتيحها أو إزالتها وتوجد الصبغة في قاعدة البشرة “الطبقة العليا من الجلد” لذلك يجب أن تخترق أي علاجات تهدف إلى تفتيح البقع العمرية هذه الطبقة من الجلد.

تشمل علاجات بقع الشيخوخة ما يلي:

كريمات التفتيح الموصوفة طبيًا ( هيدروكينون ) المستخدمة بمفردها أو مع الريتينويدات (تريتينوين) والستيرويد الخفيف قد تتلاشى تدريجياً البقع على مدى عدة أشهر.

يمكن أن تستهدف العلاجات بالليزر والضوء النبضي المكثف حبيبات الميلانين والخلايا المنتجة للميلانين (الخلايا الصباغية) دون الإضرار بسطح الجلد.

يتضمن التجميد أو العلاج بالتبريد وضع نيتروجين سائل أو عامل تجميد آخر على البقع العمرية لتدمير الصبغة الزائدة.

التقشير بالليزر والذي يمكن أن يزيل الخلايا المتضررة من الشمس لتجديد البشرة وتلاشي البقع.

التقشير الكيميائي والذي يتضمن وضعه على البقع العمرية وهو حمض يطلق الطبقة الخارجية من بشرتك.

يمكن أن يكون لهذه الإجراءات آثار جانبية ، لذا ناقش خياراتك بعناية مع طبيب الأمراض الجلدية ، وتقول إنه من المهم أن تتأكد من أن طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك مدرب وخبير بشكل خاص في التقنية التي تفكر فيها.

العلاجات المنزلية

يمكنك شراء كريمات ومستحضرات التلاشي التي تُصرف دون وصفة طبية لتفتيح البقع العمرية من المتاجر الكبرى والصيدليات وعلى الإنترنت وقد تؤدي إلى تحسين مظهر البقع العمرية ، اعتمادًا على مدى قتامة البقع وعدد مرات وضع الكريم.

قد يكون الاستخدام المنتظم والمتسق على مدار عدة أسابيع أو أشهر ضروريًا لتحقيق نتائج ملحوظة وعند شراء كريم التلاشي بدون وصفة طبية ، اختر كريمًا يحتوي على الهيدروكينون أو حمض الجليكوليك أو حمض الكوجيك. بعض هذه المنتجات ، خاصة تلك التي تحتوي على الهيدروكينون ، قد تسبب تهيجًا للجلد.

