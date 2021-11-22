عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

علاج البقع البنية في الجسم بالأعشاب

علاج البقع البنية
علاج البقع البنية في الجسم بالأعشاب

يبحث كثيرون عن كيفية علاج البقع البنية في الجسم بالأعشاب لأنها الطريقة التقليدية التى ورثناها من الأجداد وكانت تحقق نتائج فعالة.

ويلجأ كثيرون لتجربة علاج البقع البنية في الجسم بالأعشاب بسبب عدم وجود آثار جانبية خطيرة حتى فى فشل استخدامها.

وعند الرغبة فى علاج البقع البنية في الجسم بالأعشاب يجب توخي الحذر الشديد حيث أن بعض الأفراد لديهم حساسية من بعض المواد الطبيعية.

ألعاب الأطفال رحلة التطور من الاستغماية للألعاب الإلكترونية وأيهما الأفضل للصغار| نوستالجيا

طريقة علاج البقع البنية في الجسم والوجه.. أدوية ووصفات متعددة

يرغب كثيرون فى علاج البقع البنية في الجسم بالأعشاب لأنها تعد أكثر أمانا وآثارها الجانبية محدودة.

نعرض لكم فى هذا التقرير علاج البقع البنية في الجسم بالأعشاب، وفقا لما جاء فى موقع “ medindia ”
إذا كنت غير راضٍ عن ظهور البقع العمرية ، يمكنك تفتيحها أو إزالتها وتوجد الصبغة في قاعدة البشرة “الطبقة العليا من الجلد” لذلك يجب أن تخترق أي علاجات تهدف إلى تفتيح البقع العمرية هذه الطبقة من الجلد.

تشمل علاجات بقع الشيخوخة ما يلي:

كريمات التفتيح الموصوفة طبيًا ( هيدروكينون ) المستخدمة بمفردها أو مع الريتينويدات (تريتينوين) والستيرويد الخفيف قد تتلاشى تدريجياً البقع على مدى عدة أشهر.
يمكن أن تستهدف العلاجات بالليزر والضوء النبضي المكثف حبيبات الميلانين والخلايا المنتجة للميلانين (الخلايا الصباغية) دون الإضرار بسطح الجلد.
يتضمن التجميد أو العلاج بالتبريد وضع نيتروجين سائل أو عامل تجميد آخر على البقع العمرية لتدمير الصبغة الزائدة.
التقشير بالليزر والذي يمكن أن يزيل الخلايا المتضررة من الشمس لتجديد البشرة وتلاشي البقع.
التقشير الكيميائي والذي يتضمن وضعه على البقع العمرية وهو حمض يطلق الطبقة الخارجية من بشرتك.
 يمكن أن يكون لهذه الإجراءات آثار جانبية ، لذا ناقش خياراتك بعناية مع طبيب الأمراض الجلدية ، وتقول إنه من المهم أن تتأكد من أن طبيب الأمراض الجلدية الخاص بك مدرب وخبير بشكل خاص في التقنية التي تفكر فيها.

العلاجات المنزلية
يمكنك شراء كريمات ومستحضرات التلاشي التي تُصرف دون وصفة طبية لتفتيح البقع العمرية من المتاجر الكبرى والصيدليات وعلى الإنترنت وقد تؤدي إلى تحسين مظهر البقع العمرية ، اعتمادًا على مدى قتامة البقع وعدد مرات وضع الكريم.

قد يكون الاستخدام المنتظم والمتسق على مدار عدة أسابيع أو أشهر ضروريًا لتحقيق نتائج ملحوظة وعند شراء كريم التلاشي بدون وصفة طبية ، اختر كريمًا يحتوي على الهيدروكينون أو حمض الجليكوليك أو حمض الكوجيك. بعض هذه المنتجات ، خاصة تلك التي تحتوي على الهيدروكينون ، قد تسبب تهيجًا للجلد.
 

علاج البقع البنية الجسم الأعشاب بالأعشاب البقع البنية

موضوعات متعلقة

أكلات الخليج .. طريقة عمل الثريد

طريقة علاج البقع البنية في الجسم والوجه.. أدوية ووصفات متعددة

الشمسية وأجمل ذكريات المطر.. اكتشف أصلها والفرق بين الشتوية والصيفية| نوستالجيا

طعام الشتاء المفضل .. إليك طريقة عمل شوربة العدس

مع انخفاض درجات الحرارة .. 10 طرق للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا

دراسة: فيروس كورونا القادم ينتقل من البشر للفئران

أكلات الخليج .. طريقة عمل المصابيب

ألم العضلات .. مشكلة صحية شائعة اكتشف الأسباب وطرق العلاج

ترشيحاتنا

حكم نهائي.. النقض تقضي بإعدام قاتلي حلاق طنطا

الدولار يقفز إلى أعلى مستوى له منذ عام.. وتراجع سعر الذهب بسبب بايدن

ميركل تدعو إلى تشديد الإجراءات لمكافحة الموجة الرابعة من كورونا

انطلاق مباراة غزل المحلة والأهلي بالدوري المصري وسط حضور جماهيري

الكشف عن مجسم كأس العرب.. من الذهب الخالص

الحياة عادت لطبيعتها.. نزح مياه الأمطار من أنفاق وميادين سموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

بعد اضطراب الطقس.. غرق سموحة بمياه الأمطار |شاهد

استشكال ضد عودة مرتضى منصور لنادي الزمالك

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

"اللي معندوش مشوار مهم ميخرجش" .. الأرصاد توجه تحذيرات للمواطنين في هذا الأسبوع | فيديو

وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع السرطان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فليذهب السرطان إلى الجحيم.. سلمى وأسماء مقاتلتان خاضتا حربا ملهمة ضد المرض اللعين

إنطلاق فعاليات التدريب المصرى الأردنى المشترك "العقبة 6"

المرض دمرني وجوزي شايفني أحلى ست.. رسالة وداع قبل وفاة الإعلامية أسماء مصطفى

في سطور.. رحلة كفاح المحاربة سلمى الزرقا مع سرطان العظام على مدار 6 سنوات

فيديو

ادعولها بالرحمة.. سلمى الزرقا قصة ملهمة في محاربة السرطان

وجهت رسالة لزوجها ووالدتها.. الكلمات الأخيرة للإعلامية أسماء مصطفى

ماذا قال لها الشعراوي.. هذا آخر ما نطقت به سهير البابلي قبل وفاتها

دون ضرورة طبية.. شيخ الأزهر: التحول الجنسي هوس لتغيير خلق الله

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ