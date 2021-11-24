أخبار التكنولوجيا.. شركة إسرائيلية تصيب آيفون ببرنامج تجسس.. كيف تكون «غير مرئي» في واتساب؟

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها:

طرحت شركة أسوس Asus، أحدث إصداراتها من هواتف الألعاب ضمن سلسلة ROG Phone 5S، في سوق الولايات المتحدة، ويأتي ذلك بعد أيام من إطلاق النسخة العالمية من ROG Phone 5s و 5s Pro، إلى الأسواق الأوروبية.

استهدفت أجهزة آيفون سرا ببرنامج بيجاسوس.. آبل تقاضى شركة NSO الإسرائيلية

اتبعت شركة آبل Apple، نهج واتساب وشركته الأم ميتا (المعروفة سابقًا باسم Facebook)، في مقاضاة مطورة برنامج بيجاسوس مجموعة NSO الإسرائيلية، لاستهدافها أجهزة آيفون ببرنامج التجسس الشهير.

كشفت شركة فيفو Vivo، النقاب عن أحدث إصداراتها من هواتف 5G متوسطة الفئة، تحت اسم Vivo Y76 5G، والذي ينطلق بعد حوالي أسبوعين من الإعلان عن هاتف Y76s 5G.

يعد موبايل ريدمي نوت 10، واحدا من هواتف شاومي متوسطة الفئة المتميزة، حيث أطلقت الشركة الصينية العديد من الإصدارات ضمن سلسلة Redmi Note 10 خلال العام الجاري، كان من بينها موبايل ريدمي نوت 10.

قام واتساب WhatsApp، منذ إطلاقه بدمج العديد من الوظائف المختلفة لجعل تجربة المستخدم أكثر عملية، من بينها، تحتوي خدمة رسائل الهاتف المحمول على وضع يسمح للحساب بأن يصبح "غير مرئي" لجهات الاتصال الخاصة به.