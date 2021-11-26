تحقيق الذات والقدوة الحسنة محاضرات وورش فنية بالمنيا

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث نظم قصر ثقافة المنيا نتاج الورشة الفنية إعادة تدوير خامات البيئة بقسم الفنون التشكيلية تدريب مشرفات القسم، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة بنشر الوعى الثقافى والفكرى فى كل محافظات مصر،



استضاف قصر ثقافة أبو قرقاص طلاب مدرسة التحرير الابتدائية قدم لهم يوم ثقافى فنى تضمن ورشة فنية "رسم حر" مع الفنان الفنان أسامة طه، وقام بشرح طريقة الرسم الصحيحة وكيفية التعبير عما يدور حولنا بالرسم، وكيفية توزيع الألوان المناسبة على العمل الفنى، وأيضا النسب والأبعاد فى الرسم.

أعقبها محاضرة للشاعر أسامة أبو النجا بعنوان " كيفية تحقيق الذات" عرف خلالها تحقيق الذات بأنها قدرة الفرد على إدراك إمكاناته الإبداعية أو الفكرية أو حتى الاجتماعية، لتعلم من الخبرات، و إن تعلم الفرد من المواقف والخبرات التي يمر بها سواء كانت هذه الخبرات سلبية أم إيجابية يساهم بحد كبير في وصول الفرد إلى تحقيق ذاته وإمكاناته.

ثم تحديد الأهداف يتم ذلك من خلال تحقيق الفرد لأهدافه الصغيرة والعمل على إنجازها تتحقق أهدافه الكبيرة وبالتالي وصوله إلى تحقيق الذات، ثم قاموا زيارة نادى تكنولوجيا المعلومات وقامت المدربة إخلاص طه بعقد محاضرة عن "استخدام الكمبيوتر فى حياتنا" حيث أنه يؤدي جميع أغراضنا اليومية.

كما تتيح إجراء مقابلات العمل بشكل افتراضي، ويتم ذلك من خلال ربط الحاسوب بشبكة الإنترنت، ثم استخدام بعض البرامج والأدوات الخاصة بإجراء الاتصالات عبر الإنترنت سواء المرئية منها أو حتى الصوتية، ويتيح جهاز الحاسوب المُرتبط بالإنترنت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي المُختلفة كالفيسبوك، وتويتر، وغيرها، حيث تُتيح هذه الوسائل للمستخدمين إمكانية التفاعل مع بعضهم البعض من خلال مشاركة الصور، ومقاطع الفيديو، وغيرها من الأنشطة الأخرى.



قدم بيت ثقافة سمالوط عرض لأفلام رسوم متحركة عرض سينما للاطفال فيلمى "الفريق، تهنئة عيد الميلاد" بحضور براعم مدرسة سمالوط التجريبية ".

ثم ناقشت رانيا سعيد التلاميذ فى الدروس المستفادة من الأفلام، كما نظمت مكتبة الشيخ مسعود الثقافية ورشة حكى عن القدوة الحسنة وأن اختيار القدوة الحسنة تقتضي الاقتداء بمن هم يمتازون بالأخلاق الفاضلة وأصحاب العلم والفكر والدين وأهميتها فهى حماية المجتمع من انتشار الأخلاق غير الجيدو والسلوكيات السلبية.