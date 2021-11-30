نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والحديد والذهب والدولار

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت ، نستعرضها فيما يلي:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء، مع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر، 25 ربيع الثاني 1443 هجرية.

استقر سعر الدولار في البنوك العاملة بالسوق المصرية أمام الجنيه في مستهل تعاملات الثلاثاء الموافق 30-11-2021..

استقر سعر الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء لليوم الثاني علي التوالي و بدون اي تغيير منذ ..

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

يستعرض "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق. واستقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم، وفقا للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

ينشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر، في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت اليوم. سجلت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر، 22 جنيهًا للكيلو بالمزرعة فى السوق المحلية.

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنوك.