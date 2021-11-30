عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشرة خدمات صدى البلد.. حالة الطقس ومواقيت الصلاة وأسعار الدواجن والحديد والذهب والدولار

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية، عدداً من الخدمات لقرائه، من أسعار الدواجن ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وأسعار الذهب والدولار والحديد والأسمنت ، نستعرضها فيما يلي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة بالقاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء، مع شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر

يسعى الملايين من المصريين كل يوم للتعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة، ويقدم موقع "صدى البلد" لقرائه مجموعة من الخدمات، نستعرض لكم في هذا التقرير خدمة مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر، 25 ربيع الثاني 1443 هجرية.

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم 30-11-2021

استقر سعر الدولار في البنوك العاملة بالسوق المصرية أمام الجنيه في مستهل تعاملات الثلاثاء الموافق 30-11-2021..

السوق مستقر.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-11-2021

استقر سعر الذهب في مصر في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء لليوم الثاني علي التوالي و بدون اي تغيير منذ ..

أرقام تهمك.. شرطة النجدة والمرور والإسعاف

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أخبار للخدمات بشكل يومي، ونقدم اليوم لقرائنا الأعزاء أرقام الهاتف الخاصة بـ خدمات الطوارئ والمرور والحماية المدنية والإسعاف، ليستغيث بها المواطنون في وقت الحاجة.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر

يستعرض "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر، وفقا لما أعلنته إدارة سوق العبور للجملة عبر موقعها الرسمي في آخر تحديث لها.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء من  الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر 2021، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق. واستقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم، وفقا للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر

ينشر موقع “صدى البلد” عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر، في السوق المحلية وكذلك البيض والكتاكيت اليوم. سجلت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر، 22 جنيهًا للكيلو بالمزرعة فى السوق المحلية.

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 30 نوفمبر

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنوك.

 

 

نشرة خدمات صدى البلد حالة الطقس اسعار الدواجن

ترشيحاتنا

شاهد.. مهارة طفل 9 سنوات في الطهي وصنع عيش البراتا الهندي|فيديو

أفضل أوقات التوبة وكيفية الإقلاع عن الذنب المتكرر.. احذر من تأخيرها

سيد عبدالحفيظ: لابد من مساندة اتحاد الكرة للأهلي لحل أزمة مونديال الأندية

سيد عبد الحفيظ يكشف موعد السوبر الإفريقي

عضو لجنة تحكيم فرانس فوتبول: كنت أتوقع وجود صلاح بالمراكز الخمسة الأولى ..فيديو

اقتراح التدابير لإزالة المخالفة الأبرز.. 10 اختصاصات لمجلس الجامعات الخاصة في القانون الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل المدارس وغلق المحال والأندية .. الرئيس السيسي يصدق على 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

غلق المحال وتأجيل الدراسة وتقسيط فواتير الكهرباء والمياه.. 25 إجراء لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية في مصر

تزوجت ابن صديقتها.. كيف ردت ناهد فريد شوقي بعد ارتباط نجلها بسوسن بدر

زوجي يجبرني على مشاهدة أفلام ثقافية فماذا أفعل؟.. رد قوي من مبروك عطية| فيديو

غلق المحال وتأجيل سداد مقابل خدمات.. تفاصيل قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية

هبوط تاريخي في أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

درجة الحرارة تصل إلى الصفر.. هل بدأت موجة الطقس الأسوأ في التاريخ؟

الأجر الأعلى في تاريخ القناة.. كم تقاضي محمد صلاح مقابل ظهوره مع عمرو أديب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سحلية غريبة برأسين ولسانين باللون الأزرق | صور

منها مطعم شهير وكنيسة.. تحذيرات من أماكن دخلها أول مصاب بمتحور أوميكرون

أنهار من النار تظهر في السماء.. 6 انفجارات جديدة في بركان لا بالما | فيديو

قبل الذكرى الأولى لوفاته.. جومانا مراد وأروى جودة وإلهام شاهين يكرمون حاتم علي

فيديو

لطيفة: أؤيد هانى شاكر فى قراراته تجاه أغانى المهرجانات | فيديو

غطوا أجسادهم بالرسومات .. نجوم أصابهم هوس الوشم والتاتو

تحمل 6 أفراد ومضادة للتفجيرات والألغام| سيناء 200 أول مدرعة مصرية 100%؜.. فيديو وصور

رقص وضحك وغناء.. أكرم حسنى فى ضيافة إسعاد يونس| فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

د. ماريان جرجس

حكاية شروق

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "8 ״

نهال علام

طريق الكباش ومليار مشاهد حول العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أمجاد الأجداد تخطو طريق الكباش

اﻟﻤﺰﻳﺪ