تكريم مجلس اتحاد طلاب آداب عين شمس في حفل ختام الأنشطة الطلابية

نظم قطاع شئون التعليم والطلاب بكلية الآداب بجامعة عين شمس حفلا لتكريم مجلس اتحاد الطلاب تتويجا لجهود أعضائه في انجاز مهامه واتمام أعماله من الأنشطة الطلابية المختلفة خلال العام الجامعى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١.



وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة و ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا.د مصطفى مرتضى عميد الكلية ، واشراف ا.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وتنفيذ السيدة نعمات خليفة مديرة إدارة رعاية الشباب .



تضمن الحفل تقديم الطلاب درع الاتحاد لكل من ا.د مصطفى مرتضى وا.د حنان كامل والسيدة نعمات خليفة عرفانا من الطلاب بالدور الكبير الذي يقومون به في دعم مجلس الاتحاد .

وأعرب عميد الكلية عن سعادته بهذا الحفل الذى يعد تكليلا لجهود عام من الجد والاجتهاد في الظهور بالشكل اللائق للطالب الجامعى المتفوق في جميع المجالات و في تقديم أنشطة متميزة ومتنوعة من مسابقات وحفلات وندوات ومعسكرا ومنافسات بأنواعها وسط ظروف عامة قاسية تمر بها البلاد فى مواجهة انتشار فيروس كوفيد ١٩ .

كما قامت وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب بتكريم ا.د مصطفى مرتضى لجهوده فى دعم الأنشطة الطلابية،باهدائه درع الاتحاد وتكريم الطالب محمد حمدي رئيس اتحاد الطلاب والطالبة روضة العجمي نائبة رئيس الاتحاد جميع أعضاء المجلس وهم محمد رمضان أمين لجنة الأسر وكذلك الأمين المساعد هانى هشام ، أمينة اللجنة الاجتماعية حبيبة ناصر والامينة المساعدة اسراء اشرف، وامينة لجنة الجوالة اسراء نصر والامينة المساعدة ملك محمود وامين اللجنة الثقافية اسلام عبد الغفار والامين المساعد رؤية ايهاب وامينة اللجنة العلمية حليمة ياسر والامين المساعد محمد حسني وامين اللجنة الرياضية حسام كمال ، والامينة المساعدة نورهان احمدبالإضافة الى تكريم الطالب كريم عبد العزيز المسئول عن فريق الميديا بالاتحاد لمجهوداته في تصوير وتوثيق الأنشطة الطلابية .

وأكدت وكيلة الكلية على انه بالرغم من الانشغال في تطبيق إجراءات مواجهة انتشار فيروس كوفيد ١٩ الا انه تم تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية كاملة و بنجاح في جميع المجالات من خلال لجان المجلس التي تنوعت بين الثقافية والاجتماعية والعلمية والفنية ولجنة الجوالة ولجنة الاسر واللجنة الرياضية ، كما أثنت على دمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأنشطة المختلفة الأمر الذى كان له ظله الإيجابي فى الارتقاء بالروح المعنوية لديهم .

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