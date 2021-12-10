أبرز تصريحات ياسمين عبد العزيز و أحمد العوضي.. تكشف لأول مرة سبب نجاتها من الموت وتوجه رسالة للسيدات.. فيديو

حلت الفنانة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضى ضيوفًا على برنامج : “ معكم منى الشاذلي” وروى تفاصيل لأول مرة عن وعكة ياسمين الصحية، ورسالة الأطباء بأنها ستموت.

أبرز ما جاء فى الحوار:

"كلمة مين اللي بتمشي".. تحدي بين العوضي و ياسمين عبد العزيز.. فيديو



طرحت الإعلامية منى الشاذلى مجموعة من الأسئلة على الفنان أحمد العوضى، وزوجته الفنان ياسمين عبد العزيز، وكان منها " مين اللى يعرف التانى أكثر" ليرد العوضى أنا وترد ياسمين أنا.

كما طرحت سؤال: “كلمة مين اللى بتمشى فى البيت؟" ليرد العوضى أنا طبعًا، بينما نظرت ياسمين لـ أحمد العوضى بطريقة غريبة، ويقسم أحمد أن كلامه هو ما ينفذ، قائلا اسمعى منى يا أستاذة منى".

وتتدخل منى الشاذلى لـ تلطيف الجو: "كلامكم بيمشي مع بعض".



بكاء أحمد العوضى.. مفاجأة لأول مرة عن مرض ياسمين عبد العزيز.. فيديو

قال الفنان أحمد العوضى، إن الضعف موجود فى أى إنسان، معلقًا : مفيش حد قوى طوال الوقت".

وأضاف أحمد العوضى، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"،" أنه لا يوجد موقف أضعف من مساعدة شريك حياتك وهو فى أصعب احتياجه لك ".

ولفت إلى أن فترة مرض زوجته ياسمين عبد العزيز كانت صعبة عليه، معلقًا :" بكيت خوفًا عليها.. وكنت محطم جدًا".

وتابع : ياسمين خلال فترة مرضها كانت فى حالة صعب، و الأطباء كانوا يؤكدون أنها ستموت، معلقًا :" الدكتور هشام الكيلانى معالج ياسمين قالي قدامها من ساعة لـ ثلاث ساعات وتموت، والموضع كان صدمة للغاية".



وهنرقص على الأحزان .. أجمل لقطة في حلقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مع منى الشاذلي

قامت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بالرقص على أغنية وهنرقص علي الأحزان، يلا بينا نعيش، لـ الفنانة إليسا.

وقام العوضى بالوقوف بجوار ياسمين وهى ترقص، وقام بتقبيلها للمرة الثانية خلال الحلقة، وتعتبر هذه اللقطات أجمل لقطة في حلقة ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي مع منى الشاذلي.



وأضافت ياسمين عبد العزيز، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، " أنها تحمد الله على ما نرت به خلال فترة مرضها".

رد غريب من أحمد العوضى على طلب رومانسي من ياسمين عبد العزيز



عرضت الإعلامية منى الشاذلى مشهد رومانسي بين الفنان أحمد العوضى و الفنانة ياسمين عبد العزيز، من مسلسل اللى ملوش كبير الذى عرض فى رمضان الماضي.

وقالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، أحمد فى الطبيعى مش بيقول كلام رومانسي و طول الوقت بطلب من الفنان أحمد العوضي بتوجيه كلام رومانسي لها، وقالت :" بفضل اتحايل عليه يقولى كلام حلو بس مش بيرضي".



وتابعت" هو رجل مصري أصيل، وأن ست مصرية وبفضل أطلب منه وهو مش بيقول أو يقول ربنا يخليكى ليا".

ياسمين عبد العزيز تكشف لأول مرة سبب نجاتها من الموت.. فيديو

قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، إن البوست الذى كتبه زوجها أحمد العوضي على السوشيال ميديا خلال مرضها كان سببا رئيسيا فى نجاتها من الموت.



وأضافت ياسمين عبد العزيز، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، " هذه الفترة كانت صعبة والجميع كان يتوقع أنها ستموت".



ولفتت إلى أن البوست الذى كتبه أحمد العوضى، جعل الجميع يدعو لها، و بفضل الله و الدعاء جعلها تمر من هذه الأزمة.

ثلاث ساعات ومراتك هتموت.. أحمد العوضى يحكى أصعب موقف فى مرض ياسمين عبد العزيز

تحدث الفنان أحمد العوضى، عن المواقف الصعبة التى تعرض لها خلال مرض زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وقال إنها من أصعب الأيام التى مرت عليه.

ولفت الفنان أحمد العوضى إلى أن الضعف موجود فى أى إنسان، معلقًا : مفيش حد قوى طوال الوقت".



الفلاسنجي والشكاي.. أحمد العوضي يبدع في قصيدة لا تَشْكُ للناس جُرْحًا أَنْتَ صَاحِبُهُ

أبدع الفنان أحمد العوضي في تقديمه قصيدة الشاعر كريم العراقي بعنوان «لا تَشْكُ للناس جُرْحًا أَنْتَ صَاحِبُهُ..لا يؤلم الجرح إلا مَن به ألمُ»، مؤكدا أن هذه القصيدة تعبر عنه وتعتبر نهج في حياته.

وقال «أحمد العوضي» خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع على قناة «سي بي سي» إنه لا يحب الشكوى للناس، متابعا : «الناس مبتحبش الفلاسنجي والشكاي».

وداعب الفنان أحمد العوضى زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز على الهواء، قائلا :" أقول كنا بنعمل أيه أنا وشريف أخوكي" وترد ياسمين :" تقول ايه مش فاهمة".



أكشن فيها خناقة.. أحمد العوضي يكشف مفاجأة عن أول عمل مع ياسمين عبد العزيز

قال الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز، إنه كان رافضًا لـ عمل مسلسل اللى ملوش كبير مع زوجته.



وأضاف أحمد العوضي:" كنا بنتخانق فى تصوير المسلسل.. أكشن فيها خناقة مش حناقة فيها أكشن".



أحمد العوضى يعطى ياسمين عبد العزيز قبلة على الهواء.. فيديو



قام الفنان احمد العوضى بـ تقبيل زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز على الهواء، وذلك بعد رفضه حملها على الهواء.

وظل العوضى طوال الحلقة ملتزم، لم يضحك ويخرج عن المألوف.

قالت الفنانة ياسمين عبد العزيز، إن البوست الذى كتبه زوجها أحمد العوضي على السوشيال ميديا خلال مرضها كان سببا رئيسيا فى نجاتها من الموت.

للسيدات فقط.. ياسمين عبد العزيز تكشف طريقة تستطيع الزوجة من خلالها الدخول على موبايل زوجها.. فيديو

كشفت الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن موقف لأول مرة تتحدث عنه، وقالت :" جبت لـ زوجها الفنان أحمد العوضى ساعة وبها خاصية الموبايل، وعندما يتم الدخول على الساعة يكون الموبايل بالكامل مفتوح أمامها".

وأضافت ياسمين عبد العزيز، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"، " زوجها يضع رقم سري للموبايل ولكن الساعة يمكنها التصفح على كل شئ بالموبايل".

ولفتت إلى أن زوجها يأخذ الموبايل ويذهب لـ أى مكان، ولكن الساعة يتركها فى البيت، ومن خلال الساعة يتم معرفة كل شئ".

وأشارت إلى أن أى سيدة تفكر فى أن تستظرف أو أى شئ سيتم ضبطها.

