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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السكر والأرز .. الأول تداولا فى البورصة السلعية خلال الربع الأول 2022

البورصة السلعية ..
البورصة السلعية .. صورة تعبيرية

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين انطلاق البورصة السلعية (البورصة المصرية للسلع) خلال الربع الأول من العام المقبل 2022، لافتا إلى مشروع البورصة المصرية للسلع تم طرحه منذ عام 2004 إلا أنه تم تحريكه وتذليل العقبات أمامه بتوجيهات من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

أولى السلع المتداولة في البورصة المصرية للسلع

وقال عشماوي ردا على سؤال صدى البلد حول ما هي السلع المقرر بدء التداول عليها عند انطلاق البورصة السلعية (البورصة المصرية للسلع) إنه تم دراسة طرح سلعتي السكر و الأرز أولى السلع للتداول في البورصة السلعية منوها أنه سيتم البدء في طرح سلع الحبوب للتداول وأنه لن يقتصر التداول على السلع الغذائية فقط.

وأوضح أنه تم خلال موسم القمح الماضي تسوية إلكترونية للقمح في نحو 4.50 مركزا بحيث تم تسجيل كافة الأقماح الموردة من التجار إلى الموردين، لافتا إلى أن الموسم المقبل يستشهد تسجيل كافة الكميات الموردة لمناطق التجميع إلكترونيا على أن يتم صرف مستحقات المزارعين من البنوك بعد 72 ساعة من التسليم.

وشدد عشماوي على أن البورصة السلعية ستشجع صغار التجار على الدخول فى منظومة التجارة المنظمة؛ ما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء.

يستعرض "صدى البلد" أبرز المعلومات عن البورصة السلعية التي تهدف إلى ضبط إيقاع منظومة التجارة الداخلية بما يخدم جميع أطراف المنظومة عبر تقليل حلقات التداول لخفض الهدر والهالك، وكذا الشفافية في عمليات التسعير ومنع الممارسات الاحتكارية وخفض أسعار التجزئة.

رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إبراهيم عشماوي، أكد أن البورصة السلعية ستكون منصة إلكترونية تربط جميع المناطق اللوجستية بالمحافظات، وكذلك مراكز التجميع لمعرفة الأحجام والكميات المتاحة من سلعة محددة أو منتج معين لتحديد سعر عادل للسلعة وتقليل الحلقات الوسيطة والحد من الهدر والفاقد أيضا.

وقال "عشماوي" لـ "صدى البلد"، " البورصة السلعية تطلقها شركة لإدارة أسواق الجملة وتسهم فى تأسيسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية".

وأضاف " البورصة السلعية محاكاة لعمل بورصة الأسهم ولكن عن طريق عروض بيع وشراء سلع عن طريق منصة إلكترونية؛ حيث يتم توفير عروض البيع للكميات المتاحة من سلعة محددة في جميع المناطق اللوجستية ومراكز التجميع على مستوى الجمهورية بسعر اليوم لتلقي عروض الشراء من خلال البورصة السلعية".

وأوضح أن "الهدف من إطلاق البورصة السلعية هو تحقيق السعر العادل للسلع من خلال تقليص الحلقات الوسيطة لتداول السلعة لتوفير المصروفات والهدر الناتج عن تعدد الحلقات الوسيطة لتداول السلعة قبل وصولها للمستهلك".

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