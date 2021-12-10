عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وافد جديد ينضم لعالم متحورات كوفيد 19.. ما هو "الشبح" وكيف يضلل pcr؟

صدى البلد

اكتشف العلماء ظهور متحور جديد لـ«متحور أوميكرون»، الذي ظهر قبل نحو أسبوعين بدولة جنوب أفريقيا، لينضم إلى عالم متحورات كوفيد 19 «كورونا» بخصائص متشابهة وأخرى مختلفة عن «أوميكرون».

ووجد العلماء الشكل الجديد من متحور "أوميكرون بلس" فى 3 دول، هي جنوب إفريقيا وأستراليا والولايات المتحدة، بحسب البيانات المنشورة على موقع «جيت هب»، التى يستخدمها الباحثون لتقاسم معلومات بشأن فيروس كورونا، حيث يظهر في المتحور الجديد العديد من الطفرات التي جرى اكتشافها في «أوميكرون»، لكن ليس جميعها، وبحسب العلماء، فإن المتحور الجديد لديه العديد من الطفرات الفريدة.

ونتيجة لأوجه الشبه والاختلاف مع المتحور «أوميكرون»، الذي رُصد للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، أطلق العلماء على النسخة الجديدة "BA.2" ، أما النسخة الأولى فتسمى "BA.1"، وأطلق بعض العلماء ووسائل الإعلام على المتحور الجديد اسم «أوميكرون الشبحي» لقدرته على تضليل فحوصات «بي سي آر» بشأن حقيقة أي المتحورات ينتمي إليها.

وأثار انتشار هذه المتحوّرة الجديدة بعض الذعر، خصوصا في أوروبا التي تواجه أساسا موجة خامسة قوية من الإصابات بـ«كوفيد-19» ناجمة عن المتحوّرة دلتا.

txt

يظهر في الـ بي سي آر.. معلومة جديدة بخصوص متحور أوميكرون

txt

سباق زمني.. خطة صانعي اللقاحات لمواجهة "أوميكرون"

 

أصل الحكاية 

جاء هذا الاكتشاف مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بمتحور أوميكرون الأصلي، الذي تم اكتشافه في المملكة المتحدة، من 101 إلى 437 في يوم واحد، حيث يحتوي المتغير المتخفي على العديد من الطفرات المشتركة مع أوميكرون الأصلي، لكنه يفتقر إلى تغيير جيني معين، جعل من الممكن اكتشافه من خلال جميع الاختبارات المعتادة على أنه فيروس كورونا، ويمكن تحديده على أنه متغير أوميكرون من خلال الاختبارات الجينية، لكن لا يتم تمييز الحالات المحتملة عن طريق اختبارات PCR الروتينية، التي تعطي نتائج أسرع.

ويقول الباحثون، إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان الشكل الجديد من أوميكرون سينتشر بنفس طريقة انتشار أوميكرون الأصلي، لكن المتحور الجديد «الخفي» مميز وراثيًا، وبالتالي قد يتصرف بشكل مختلف، حيث تم رصد متغير الشبح لأول مرة بين جينومات فيروس كوفيد، الذي تم إرساله في الأيام الأخيرة من جنوب إفريقيا وأستراليا وكندا، حيث تم تحديد 7 حالات حتى الآن، لكنه ربما يكون قد انتشر بالفعل على نطاق أوسع، وأشار التقرير إلى أنه لا توجد حالات في المملكة المتحدة.

txt

الفرق بين أعراض البرد ومتحور أوميكرون.. فيديو

txt

يهرب من المناعة بكل سهولة| 3 دراسات جديدة تكشف خصائص وأعراض أوميكرون

 

«الصحة العالمية» ترفض التشكيك في اللقاحات

 

ورأى مايكل راين، المسؤول عن الحالات الطارئة في منظّمة الصحّة العالمية، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أنّ «ليس هناك أيّ سبب» للتشكيك بفاعلية اللّقاحات المتوافّرة راهناً ضدّ كورونا في الحماية من الإصابات الحادة بأوميكرون النسخة المتحوّرة الجديدة من الفيروس.

وقال مايكل راين «لدينا لقاحات عالية الفعالية أثبتت فعاليتها ضدّ جميع المتغيّرات حتّى الآن، من حيث شدّة المرض والاستشفاء، وليس هناك أيّ سبب للتفكير بأنّ الأمر لن يكون كذلك» مع أوميكرون، مشدّداً في الوقت نفسه على الحاجة لإجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن.

وأضاف، أنّ «السلوك العام الذي نلاحظه حتى الآن لا يُظهر أي زيادة في الخطورة، في الواقع، فإنّ بعض الأماكن في إفريقيا الجنوبية تبلّغ عن أعراض أخفّ»، بالمقارنة مع تلك التي تسبّبها نسخ متحوّرة سابقة من الفيروس، غير أنّ المسؤول الكبير في المنظمة الأممية، دعا إلى الحذر في التعامل مع هذه البيانات، لأنّ المتحوّرة الجديدة لم ترصد سوى في 24 نوفمبر، من قبل سلطات جنوب إفريقيا، وقد سجل وجودها بعد ذلك في عشرات البلدان، مضيفا: «نحن لا نزال في البدايات، علينا أن نكون حذرين للغاية في كيفية تحليل» هذه البيانات، مشدّداً في أكثر من مناسبة خلال المقابلة على أنّ البيانات والدراسات المتاحة لا تزال أولية.

txt

إمكانيات الفيروس بدأت تتقلص.. هل يصبح "أوميكرون" آخر متحورات كورونا؟

txt

أوميكرون.. دول العالم تتجه لتشديد الإجراءات لمواجهة متحور كورونا الجديد

 

آخر تطورات أوميكرون

وقال عالم الأوبئة الإيرلندي، إن المعلومات الأولى التي جمعت في جنوب إفريقيا «تشير إلى أن الحماية التي توفرها اللقاحات تبدو صامدة» حتى الآن، لكنه أقر أنه قد يتبين لاحقا أن اللقاحات أقل فاعلية في مواجهة أوميكرون، التي تتميز بعدد كبير من التحولات في بروتينة سبايك، وهي النتوءات الشوكية التي تسمح للفيروس بالتشبث بالخلايا قبل غزوها بغرض التكاثر.

لكنه رأى أنه من غير المرجح أن تتمكن هذه المتحوّرة من الإفلات كليا من الحماية التي توفرها اللقاحات، وجدد التاكيد «البيانات الأولية الصادرة عن جنوب إفريقيا لا تظهر تراجعا كارثيا في الفاعلية بل على العكس في الوقت الراهن»، مشددا على أن «السلاح الأفضل المتاح لنا راهنا هو تلقي اللقاح»، وهو ما يكرره ما زملائه منذ سنة مع بدء حملات التطعيم، وكانت منظمة الصحة العالمية صنفت أوميكرون على أنها «مقلقة» وانتشارها أسرع، وأوضح راين أنه «عندما تظهر متحوّرة جديدة تكون عدواها أكثر ميلا للانتشار بسرعة، لأنها تنافس متحورات أخرى».

وقد تطغى أوميكرون على المتحوّرة دلتا، المسؤولة عن غالبية الإصابات في العالم منذ رصدت في الهند نهاية العام 2020، ورأى العالم أن أوميكرون قد تنتشر بسرعة كبيرة في جنوب إفريقيا «لأنها تستغل تراجع الإصابات بدلتا»، مع وجود مؤشرات أولى تظهر أن المتحوّرة الجديدة قد تصيب بسهولة أكبر أشخاصا ملقحين أو سبقوا أن أصيبوا بكوفيد-19.

وأشار هذا الطبيب «ثمة بيانات تشير إلى أن الإصابة مجددا أكثر تواترا مع أوميكرون مقارنة بالمتحورات السابقة» لكنه سارع إلى الإضافة أن اللقاحات صممت بطريقة للحماية من الإصابات الحادة وليس بالضرورة من تلك الطفيفة.

 

الوضع في مصر

الدكتور حسام عبدالغفار

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه لم يتم رصد متحور أوميكرون في مصر حتى الآن، موضحا أن سبب القلق من المتحور أن هناك الكثير من التغيرات في التسلسل الجيني لهذا المتحور، مقارنة بالمتحورات السابقة، منها ما له ارتباط بالجزء الشوكي الذي يتمكن من خلاله من مهاجمة الجنس البشري.

وأضاف أن ما ظهر عن المتحور حتى هذه اللحظة أنه أكثر انتشارًا، فنحو 28 دولة ظهر بها هذا المتحور، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة من المصابين بهذا المتحور، والإصابات تمر بشكل سريع وخفيف أقل من إصابات متحور دلتا، مؤكدًا أنها معلومات أولية مبشرة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، إننا نستهدف الوصول إلى تلقيح أكثر من 40% من السكان بنهاية العام الحالي، وأننا نواصل زيادة فتح أكبر قدر ممكن من مراكز التطعيم بلقاحات كورونا في مختلف المحافظات للتيسير على المواطنين، مع العمل على تنفيذ حملة «طرق الأبواب» للوصول إلى كل القرى في مصر في أقرب وقت، موضحا أن نقاط تلقي اللقاح داخل محطات المترو والمولات وأماكن التجمعات لا تشترط التسجيل المسبق على موقع الوزارة.

وافد جديد متحورات كوفيد 19 الشبح pcr أوميكرون بلس متحور اوميكرون جنوب افريقيا أصل الحكاية الصحة العالمية مايكل راين حسام عبدالغفار

ترشيحاتنا

شيطان الإنس.. قاطع طريق يقتل طفلا بسبب 300 جنيه| تفاصيل

شعرها ع الزيرو.. شيرين : اقبلوني بشكلي ده علشان أنا فوقت |شاهد

وزارة الداخلية تهدي أبناء قادرون باختلاف أغنية مش هخاف | فيديو

دفن أعمال سحر بـ مقابر في بنها والعثور على عظام منثورة |تفاصيل

عادل الغضبان: بورسعيد أول محافظة رقمية وخالية من العشوائيات في مصر

منصب دولي جديد للمملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالدولة

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

ننشر صور وأسماء ضحايا حادث الدهس بالشيخ زايد

حلقت شعرها..شيرين عبد الوهاب تصدم جمهورها بأحدث ظهور لها

كان سكران.. نجل رجل أعمال يدهس 4 طلاب أسفل عجلات سيارته بالشيخ زايد

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

التموين تكشف أسباب عدم إضافة المواليد.. وعدد أفراد الأسرة المستحقين للدعم

تنتظر مصر أو الأردن.. تونس إلى نصف نهائي كأس العرب بفوزها على عمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وافد جديد ينضم لعالم متحورات كوفيد 19.. ما هو "الشبح" وكيف يضلل pcr؟

الويكة .. أكلة صعيدية من أيام الفراعنة غنية بالفوائد وتشبه الملوخية|نوستالجيا

وحش الكون.. رومانسية ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي تجتاح السوشيال ميديا

في ذكرى وفاته الأولى.. نبوءة مؤلف رجل المستحيل ورأيه في الرئيس السيسي

فيديو

٢٥ ديسمبر.. تحذير من كارثة عالمية في هذا الوقت

فيديو جراف.. كيف يواجه الأهلي أزمة كاس العالم للأندية بدون لاعبيه الدوليين

وصول درجات الحرارة لـ10 بهذه المناطق .. فيديو جراف

فيديو جراف.. ما قصة طفلة بولاق التي حرقت أبيها.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ