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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

سباق زمني.. خطة صانعي اللقاحات لمواجهة "أوميكرون"

فرص اللقاحات الجديدة
فرص اللقاحات الجديدة في التصدي لـ أوميكرون

مع انتشار فيروس كورونا زاد القلق مع ظهور العديد من المتحورات ومن أخطرها متحور أوميكرون؛ حيث يتسابق الأطباء والعلماء حول العالم في صنع اللقاحات من أجل تطوير منتجاتهم لمواجهة أحدث تهديد للوباء الذي يؤرق العالم.

 

فرص اللقاحات الجديدة في التصدي لـ أوميكرون



وأفادت شركات تصنيع اللقاحات، أنها تعمل حاليا على إنتاج جرعات معدلة لكي تواجه متحور أوميكرون وتتصدى له وتحسبا لأن تكون اللقاحات المطروحة غير فعالة معه، ووفقا لما نشر في موقع فوكس نيوز الإخباري .
 

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وأوضح التقرير أن "معظم اللقاحات الحالية مصنعة بتقنية مرنة بما يعني سهولة تحديثها"، مشيرة إلى أن لقاحي "فايزر" و"موديرنا" هما الأيسر من حيث إمكانية التعديل عبر استبدال الحمض النووي بهما لمطابقة الطفرات الجديدة.

وقال ميكائيل دولستن رئيس البحث والتطوير الطبي في "فايزر" لوكالة "أسوشيتيد برس"، إن الشركة تتوقع أن يكون لديها لقاح خاص بـ"أوميكرون" في مارس المقبل.

كما تتوقع شركة "موديرنا" أن تنجح في فترة تتراوح بين شهرين و3 أشهر، في أن تنتج لقاحا مضادا لـ"أوميكرون" جاهزا للاختبار، كما أن مصنعي اللقاحات الآخرين يفعلون الأمر ذاته عبر تقنيات مختلفة، بما في ذلك "جونسون آند جونسون".

ويشار إلى أن شركتي "فايزر" و"موديرنا" نجحت في تحضير جرعات تجريبية لمواجهة متحورات كورونا "دلتا" و"بيتا"، و رغم أن خبراء يشككون في جدوى هذا التطوير لأن "أوميكرون" قد لا يكون المتحور الأخير لكورونا، حيث إن الطفرات سمة مميزة للفيروسات بشكل عام، فإنهم يشجعون مثل هذه الخطوات لأهميتها في معرفة سرعة الشركات في إنتاج لقاحات معدلة وفقا للطفرات التي تطرأ على الفيروس.
 

فرص اللقاحات الجديدة في التصدي لـ أوميكرون


وأكد إي جون ويري عالم المناعة في جامعة بنسلفانيا الأميركية، إن "أوميكرون دق جرس الإنذار حتى لو اتضح أنه إنذار خاطئ. سيكون من الجيد فعلا معرفة ما إذا كان صانعو اللقاحات بإمكانهم تحديث منتجاتهم. احصل على لقاح جديد وكن جاهزا".

وصدرت تلميحات مختلفة خلال الأيام الأخيرة بأن اللقاحات الحالية لا يمكنها ان تصمد أمام "أوميكرون"؛ حيث أشارت إختبارات معملية أن جرعتين من لقاح "فايزر" قد لا تمنعان عدوى المتحور الجديد، لكن بإمكانهم تقديم الحماية من الأعراض الشديدة للمرض، فيما قد تكفي جرعة ثالثة القيام بالأمرين معا.

ويراقب العلماء متحور "أوميكرون" للحصول على إجابات أفضل بشأن مقاومة لقاحات فيروس كورونا، فيما شكلت منظمة الصحة العالمية لجنة علمية مستقلة لتقديم المشورة بشأن فعالية اللقاحات ضد المتحور الجديد، وما إذا كانت هذه اللقاحات بحاجة فعلا إلى تعديلات.

وقبل وقت قصير من رصد "أوميكرون" لأول مرة في جنوب إفريقيا، اعتبر أوغور شاهين الرئيس التنفيذي لشركة "بيونتك" التي تشارك "فايزر" صنع لقاحها، أن انخفاض فعالية اللقاحات أمام "أوميكرون" ليس بالأمر الهين، مشيرا إلى إمكانية ظهور متحور آخر حيث "ليست لدى الشركات استراتيجية متفق عليها" لمواجهة طفرات الفيروس.

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