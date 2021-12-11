أخبار الفن: حكاية الـ 150 يوم الأصعب فى حياة شيرين ..نيكول سابا ترقص على أغنية عمرو دياب فى حفل زفاف ابن شقيق حميد الشاعرى

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

كشف المخرج محمد أمين عن أسباب توقف تصوير فيلمة الجديد “ التاريخ السرى لكوثر ” ، والذى تقوم ببطولته ليلى علوى .

حيث أكد محمد أمين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان العمل توقف سبب خلاف نشب بين الجهات المنتجة ، وحتى الأن تحاول غرفة صناعة السينما حل الأزمة

تحتفل اليوم الفنانة لوسى بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أبرز الراقصات بالإضافة الى كونها واحدة من أهم الفنانات المتواجدات على الساحة .

وقدمت لوسى خلال مشوارها الفنى من 60 عملاً فنياً بين السينما والمسرح والتليفزيون ، ولعل أبرزها فيلم سارق الفرح وليالى الحلمية سمارة وولى العهد وزيزينيا وفارس المدينة والحب فى الثلاجة والبحث عن سيد مرزوق .

أكد المخرج الكبير محمد أمين ان فيلم المحكمة يعتمد على البطولة الجماعية ، حيث تدور أحداثه فى يوم واحد فقط ، داخل أحدى المحاكم ، ويتم استعراض عدد من القضايا المختلفة .

وتابع المخرج محمد أمين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انه رشح الى إخراج العمل من خلال المؤلف أحمد عبد الله ، مؤكداً ان أهم ما جذبنه للسيناريو انه على الرغم من مناقشته قضايا فى غاية الأهمية الى ان به نسبة تسلية الى المشاهد كبيرة ، وهو ما يراه لابد وان يتمتع به الفيلم السينمائى

على الرغم من مرور ما يزيد عن 20 عاماً على وفاة الفنانة القديرة سعاد حسنى ، الا ان هناك عدد من التفاصيل مازالت تنكشف عن حادث موتها الذى يحيطه الغموض .

وخلال الساعات الماضية كشف الملحن العراقي هلكوت زاهر بعض التفاصيل حول الأيام الأخيرة فى حياة الفنانة سعاد حسنى فى حوار تليفزيونى مع نزار الفارس .

على مدار 5 شهور الماضية كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب تتصدر مواقع التواصل الإجتماعى لأسباب مختلقة ، ولكن يظل قلق جمهورها ودعمه لها هو العامل المشترك لكل تلك الاسباب ، وفى السطور التالية نستعرض أبرز تلك المواقف .

تصدرت خلال الساعات الماضية الفنانة شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل الإجتماعى ، وذلك بعد ظهورها حليقة الرأس بشكل كامل .

وانتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعى صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب مع أحدى الاشخاص ، وظهرت فيها وقد تخلت عن شعرها تماماً ، وقد تسأل رواد مواقع التواصل الإجتماعى عن هوية الشخص الذى ظهر معها بالصورة ، خاصة وان غير معروف إعلامياً .

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” صورة لها من تونس خلال تواجدها فى مهرجان أيام قرطاج المسرحية .

وعلقت الهام شاهين على الصور قائلة : “ ليله مصريه فى الإحتفال بسنة الثقافه المصريه التونسيه بأيام قرطاج المسرحيه مع سيده المسرح العربي سميحه ايوب” .

نشرت الفنانة نيكول سابا عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، فيديو من حفل زفاف ابن شقيق الفنان حميد الشاعرى .

وظهرت نيكول سابا فى الفيديو وهى ترقص خلال غناء الفنان عمرو دياب أغنية “ يتعلموا ” خلال حفل الزفاف ، بالإضافة الى فيديو أخر يجمعها بـ حميد الشاعرى والهضبة .

كشفت الفنانة عواطف حلمى عن ذكرياتها مع زوجها الراحل مجدى رزق ، والذى يعد واحداً من ابرز مهندسى الديكور فى مجال المسرح ، حيث قدم عدد من الاعمال أبرزها مسرحية المتزوجون من بطولة الفنان سمير غانم .

واكدت عواطف حلمى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : انها تعرفت على زوجها خلال مشاركتها فى أحدى المسرحيات على مسرح الحكيم ، مؤكدة ان كان مدير خشبة المسرح إنذاك ، وبدات علاقة زمالة بينهم ، خاصة وانهم كانوا من سكان منطقة شبرا .