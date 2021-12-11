عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: حكاية الـ 150 يوم الأصعب فى حياة شيرين ..نيكول سابا ترقص على أغنية عمرو دياب فى حفل زفاف ابن شقيق حميد الشاعرى

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن خلال الساعات الماضية عددًا من الأخبار المحلية والعالمية ، نستعرض أبرزها فى السطور التالية :

 

 محمد أمين يكشف سبب توقف " التاريخ السرى لـ كوثر"

كشف المخرج محمد أمين عن أسباب توقف تصوير فيلمة الجديد “ التاريخ السرى لكوثر ” ، والذى تقوم ببطولته ليلى علوى .

حيث أكد محمد أمين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، ان العمل توقف سبب خلاف نشب بين الجهات المنتجة ، وحتى الأن تحاول غرفة صناعة السينما حل الأزمة

 

فى عيد ميلاد لوسى..بكت بسبب ماجد المصرى وحاول إسماعيل عبد الحافط استبعادها من ليالى الحلمية

تحتفل اليوم الفنانة لوسى بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أبرز الراقصات بالإضافة الى كونها واحدة من أهم الفنانات المتواجدات على الساحة . 

وقدمت لوسى خلال مشوارها الفنى من 60 عملاً فنياً بين السينما والمسرح والتليفزيون ، ولعل أبرزها فيلم سارق الفرح وليالى الحلمية سمارة وولى العهد وزيزينيا وفارس المدينة والحب فى الثلاجة والبحث عن سيد مرزوق .

محمد أمين: المحكمة فيلم مسلي رغم مناقشته قضايا مهمة وداش فنان مجتهد

أكد المخرج الكبير محمد أمين ان فيلم المحكمة يعتمد على البطولة الجماعية ، حيث تدور أحداثه فى يوم واحد فقط ، داخل أحدى المحاكم ، ويتم استعراض عدد من القضايا المختلفة .

وتابع المخرج محمد أمين فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، انه رشح الى إخراج العمل من خلال المؤلف أحمد عبد الله ، مؤكداً ان أهم ما جذبنه للسيناريو انه على الرغم من مناقشته قضايا فى غاية الأهمية الى ان به نسبة تسلية الى المشاهد كبيرة ، وهو ما يراه لابد وان يتمتع به الفيلم السينمائى

 

أحدهم مع محمد هنيدى.. حكاية 3 أعمال لـ سعاد حسنى كانت تنوى تقديمها

على الرغم من مرور ما يزيد عن 20 عاماً على وفاة الفنانة القديرة سعاد حسنى ، الا ان هناك عدد من التفاصيل مازالت تنكشف عن حادث موتها الذى يحيطه الغموض .

وخلال الساعات الماضية كشف الملحن العراقي هلكوت زاهر بعض التفاصيل حول الأيام الأخيرة فى حياة الفنانة سعاد حسنى فى حوار تليفزيونى مع نزار الفارس .

 

حكاية 150 يوماً من دعم وقلق جمهور شيرين عبد الوهاب عليها

على مدار 5 شهور الماضية كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب تتصدر مواقع التواصل الإجتماعى لأسباب مختلقة ، ولكن يظل قلق جمهورها ودعمه لها هو العامل المشترك لكل تلك الاسباب ، وفى السطور التالية نستعرض أبرز تلك المواقف .

تعرف على هوية الشخص الذى ظهر مع شيرين عبد الوهاب بعد حلاقتها شعرها

تصدرت خلال الساعات الماضية الفنانة شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل الإجتماعى ، وذلك بعد ظهورها حليقة الرأس بشكل كامل .

وانتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعى صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب مع أحدى الاشخاص ، وظهرت فيها وقد تخلت عن شعرها تماماً ، وقد تسأل رواد مواقع التواصل الإجتماعى عن هوية الشخص الذى ظهر معها بالصورة ، خاصة وان غير معروف إعلامياً . 

 

سميحة أيوب وإلهام شاهين تشاركان فى الاحتفال بسنة الثقافة المصرية التونسية.. صور

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” صورة لها من تونس خلال تواجدها فى مهرجان أيام قرطاج المسرحية .

وعلقت الهام شاهين على الصور قائلة : “ ليله مصريه فى الإحتفال بسنة الثقافه المصريه التونسيه بأيام قرطاج المسرحيه مع سيده المسرح العربي سميحه ايوب” . 

في حفل زفاف ابن شقيق حميد الشاعرى.. نيكول سابا ترقص على يتعلموا لـ عمرو دياب.. فيديو

نشرت الفنانة نيكول سابا عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، فيديو من حفل زفاف ابن شقيق الفنان حميد الشاعرى . 

وظهرت نيكول سابا فى الفيديو وهى ترقص خلال غناء الفنان عمرو دياب أغنية “ يتعلموا ” خلال حفل الزفاف ، بالإضافة الى فيديو أخر يجمعها بـ حميد الشاعرى والهضبة .

 

فنان شهير قدم المتزوجون ..عواطف حلمى عن زوجها: رزق من ربنا وتزوجنا 46 عاماً

 كشفت الفنانة عواطف حلمى عن ذكرياتها مع زوجها الراحل مجدى رزق ، والذى يعد واحداً من ابرز مهندسى الديكور فى مجال المسرح ، حيث قدم عدد من الاعمال أبرزها مسرحية المتزوجون من بطولة الفنان سمير غانم . 

واكدت عواطف حلمى فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : انها تعرفت على زوجها خلال مشاركتها فى أحدى المسرحيات على مسرح الحكيم ، مؤكدة ان كان مدير خشبة المسرح إنذاك ، وبدات علاقة زمالة بينهم ، خاصة وانهم كانوا من سكان منطقة شبرا .

 

اخبار الفن عمرو دياب سعاد حسني ماجد المصري نزار الفارس ليلى علوي المخرج محمد أمين التاريخ السرى لكوثر الفنانة عواطف حلمى عواطف حلمى

ترشيحاتنا

بث مباشر لانطلاق فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وزير الإسكان يترأس اجتماع لجنة متابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري

حليقة الشعر| 10 صور من حفل شيرين عبد الوهاب في أبو ظبي

خلال جولته.. القصير: زيادة عدد الآلات والمعدات بمختلف القدرات بتوشكى

4 آلاف مشارك من 71 دولة..وزير الشباب يطلق إشارة بدء نصف ماراثون الأهرامات

الرى: إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والتنفيذ فى يناير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متخافوش عليا.. شيرين عبد الوهاب توجه رسالة لجمهورها

علاوة 7% تبدأ بانقضاء سنة من التعيين.. الشيوخ يزف بشرى للعاملين بالدولة

تصل إلى 9 مئوية .. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذر

بعد قرارات الحكومة الأخيرة.. الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه للمخالفين

كنت بحب سرطان| شيرين تفتح النار على حسام حبيب مع نضال الأحمدية

ماتت مقتولة ولم تنتحر.. صديق سعاد حسني يكشف تفاصيل مقتلها لأول مرة

إلغاء سلالم "الدائري" ومواقف الميكروباص نهائيًا.. تفاصيل

وزير التعليم لـ "صدى البلد": لا قرار بتعطيل الدراسة في المدارس لمدة أسبوعين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة لـ صدي البلد: مصر أحرزت تقدماً في معدل النمو 2021.. عرضنا المساعدة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وتبرعنا بـ 300 مليون جرعة للقاح كورونا حول العالم

سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة: مصر محطة مهمة جدا لاستثماراتنا.. صور

نشرة المنوعات.. أول إصابة بكورونا بسبب عضة فأر.. قصة امرأة تزوجت 11 رجل.. عريس يرفض استكمال الزفاف لسبب غريب

الكنبة فيها سم قاتل.. رجل يتفاجئ بثعبان ضخم داخل أريكة بعد شرائها|شاهد

فيديو

البرلمان ينتفض ضد قرار وزير التعليم بسبب إلغاء نظام التشعيب .. فيديو

أقساط سيارة.. يوتيوبر تدعي اختطافها هربا من الديون .. فيديو

فيديو جراف.. دواء جديد ينهي معاناة مرضى السكري والكلى

دوللي شاهين: بنتي فنانة بس أنا نفسي تطلع دكتورة

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

اﻟﻤﺰﻳﺪ