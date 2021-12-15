أخبار السوشيال ميديا|السولية يتصدر تريند تويتر.. وإبراهيم فايق يرد على لاعب تونس

رصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
هذ هو لوني السعيد.. يسرا تتألق في أحدث ظهور لها من جدة
غمرتني معايداتكم.. ماجدة الرومي تشكر متابعيها علي رسائل التهنئة بعيد ميلادها.. شاهد
هاشتاج "الفوز لمصر" يتصدر ترند تويتر لدعم المنتخب أمام تونس بكأس العرب
بالطرحة.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري بإطلالة جذابة
بدون مكياج.. أحدث ظهور لـ عبير صبري عبر انستجرام.. شاهد
أحمد الفيشاوي ينشر صورا من العرض الخاص لـ فيلم ريتسا.. شاهد
شاهد.. تعليق أحمد شوبير على مباراة مصر وتونس في بطولة كأس العرب
مروان يريح كفاية..أحمد عيد عبدالملك يعلق على الشوط الأول لمباراة مصر وتونس
خطأ ساذج .. إبراهيم سعيد يعلق على خسارة منتخب مصر أمام تونس
عقب خسارة منتخب مصر.. السولية يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: الأفضل
بعد خسارة المنتخب أمام تونس .. إبراهيم سعيد:خطأ ساذج من مصطفي فتحي
أحمد حسام ميدو يعلق على خسارة المنتخب أمام تونس.. شاهد
تونس تستحق .. خالد بيومي يعلق على فوز نسور قرطاج أمام مصر
شيكابالا عن حضوره مباراة كأس مارادونا بالسعودية: شكرا على دعوتي واستضافتي
مصدوم وحزين.. صلاح عبد الله يعلق علي خسارة المنتخب أمام تونس
إبراهيم فايق للاعب تونس المجبري: "لما تتكلم عن منتخب مصر تاخد بالك"