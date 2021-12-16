عمارة: كيروش عنيد ويفرض رأيه الخطأ على الجميع

أكد محمد عمارة ، نجم المنتخب الوطني الأسبق ، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة عنيد ويفرض بصماته وقراراته حتى لو كانت خاطئة.



وأوضح عمارة عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور أن كيروش يعاند الجميع في إشراك مروان حمدي أساسياً وعدم الاعتماد على أحمد رفعت الجناح الأيسر للمنتخب الوطني في لقاء تونس بدور الأربعة.



وأكد أن هناك العديد من الأخطاء يجب تصحيحها وليس مقبولاً أن تستمر في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تشهد مستويات أعلى بشكل واضح.



وأشار إلى أن أحمد سيد زيزو نجم الزمالك يستحق أن يكون أساسياً في تشكيلة المنتخب الوطني لأنه يجيد في عدة أدوار داخل المستطيل الأخضر.