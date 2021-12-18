أخبار التوك شو.. الرئيس يزف بشرى لـ أهالي منطقة ورش الفخار.. المفتي: يجوز اعتراض الورثة على الوصية واللجوء للقضاء إذا لم تكن موثقة

تناولت برامج التوك شو عدد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

مخلف 16 عيل؟ .. صاحب ورشة فخار يثير ضحك الرئيس | فيديو

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية، اليوم الجمعة، لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور كبرى، ومشروع تطوير القاهرة التاريخية.



لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: جماعة الإخوان تحاول دائما التشكيك في نزاهة الدولة.. فيديو

قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن أخر طريقة احتيال فاشلة لجماعة الإخوان كانت بغرض التشكيك والتأثير على مؤتمر الفساد الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ،

المفتي: إذا لم تكن الوصية موثقة فيجوز اعتراض الورثة واللجوء للقضاء

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه يستحب للإنسان قبل أن يموت ترك وصية بجزء من ماله لصالح أحاد الناس وهم الفقراء والمحتاجين أو غير المحتاجين، ووفقا للقانون المصري قد تكون الوصية للوارث أيضا.



الرئيس السيسي لـ صانع فخار: عنينا ليك

توقف الرئيس السيسي خلال جولته اليوم، لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

المفتى: يحق للموصى له الحصول على ميراثه فيما تبقى بعد تنفيذ الوصية

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الوصية لا إشكال فيها وهي مشروعة، وقد تصل إلى أكثر من الثلث إذا وافق الورثة.



المفتي: هناك ثلاث طوائف في الميراث.. وهؤلاء هم أصحاب الفروض المقدرة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن هناك ثلاث طوائف في الميراث.



هنعمل كل حاجة حلوة.. الرئيس السيسي يزف بشرى لـ أهالي منطقة ورش الفخار

توقف الرئيس السيسي خلال جولته اليوم، لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.



صانع فخار لـ السيسي: مصنعي ضيق.. والرئيس: هنعملك اللي عايزه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده ورش الفخار بمصر القديمة، وبعد الإستماع إلى طلباتهم: “احنا هنعملكم مدرسة فى المبني الإدارى".



أنوشكا: بصحى 7 صباحا أطعم العصافير والقطط وكلبتي وبنام 12 ليلا

كشفت الفنانة أنوشكا تفاصيل يومها منذ ساعة الاستيقاظ حتى آخر اليوم، ومواعيد نومها، والأشياء المحببة لها، وهل تحب السهر أم لا.



فيفي عبده: تعرضت لأزمات كثيرة بسبب الحسد .. فيديو

حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفه على الإعلامية "أسما إبراهيم"، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".