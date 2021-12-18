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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

اليوم العالمي للمهاجرين ..4 إجراءات أوروبية زادت من أزمة الهجرة غير الشرعية

مهاجرون
مهاجرون

يحتفل العالم اليوم 18 ديسمبر باليوم العالمي لـ المهاجرين، والذي يأتي كل عام للتذكير بقضية إنسانية ملحة، حيث تتفاقم معاناة المهاجرين واللاجئين نتيجة الحروب والصراعات، أو لأسباب اقتصادية، وغيرها من الأسباب التي تجبر الفرد على ترك وطنه والعيش في أوطان أخرى.

والهجرة ظاهرة عالمية ناجمة عن عوامل كثيرة أبرزها التطلع إلى العيش في ظروف تصون الكرامة وتضمن السلامة، وفي أجواء يسودها السلام.

ضحية الهجرة غير الشرعية
ضحية الهجرة غير الشرعية

وبمناسبة اليوم العالمي للهجرة، أصدرت وحدة الدراسات والبحوث بـ مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، تقريرا بعنوان: (مسارات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا).

وأكد التقرير، أنه نظرا لتكرار وزيادة الهجرة غير الشرعية إلى القارة الأوروبية، تأسست بنية تحتية قوية للهجرة، وأصبح هناك مسارات متعارف عليها يستخدمها المهربون لنقل اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.

وركز التقرير على أسباب الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، كما يوضح المسارات من أفريقيا وآسيا إلى أوروبا، وأعداد المهاجرين الذين سلكوا كل مسار هذا العام 2021، والكيفية التي تعاملت معهم الدول الأوروبية.

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وشمل التقرير عدد من المحاور، أهمها:

أسباب الهجرة الغير شرعية 

وأكد التقرير، أن للهجرة غير الشرعية إلى الدول الأوروبية أسبابا عدة، تناول أهمها اعتبارات حقوق الإنسان التي تنادي بها الدول الأوروبية، وضرورة الحفاظ عليها، ووجود القوانين التي تتيح للمهاجرين غير الشرعيين فرصة طلب اللجوء.

وعادة ما يُطلب من طالبي اللجوء التواجد فعليًا في بلدان  الاتحاد الأوروبي، التي يرغبون في طلب اللجوء عندها، بالإضافة لارتفاع التكلفة لوسائل الهجرة الشرعية، كما تؤثر النزاعات المسلحة وما ينتج عنها من نزوح إجباري.

مهاجرون
مهاجرون

مسارات يسلكها المهاجرون

ورصد التقرير في هذا المحور الطرق التي يسلكها المهاجرون غير الشرعيين إلى أوروبا خلال عام 2021 والضحايا التي خلفها كل طريق ومعاناة اللاجئين.

وتناول التقرير (6) مسارات رئيسية تحتوى على العديد من الطرق الفرعية، وكانت الست مسارات بالترتيب هي:

1- مسار جنوب البحر الأبيض المتوسط

2- مسار شرق البحر الأبيض المتوسط

3- مسار غرب البحر الأبيض المتوسط وغرب أفريقيا

4- مسار أوروبا الشرقية 

5- مسار غرب البلقان

6- مسار فرنسا- إنجلترا

مهاجرون عرب
مهاجرون عرب

سياسات الاتحاد الأوروبي للهجرة

ذكر التقرير أن الاتحاد الأوروبي لكي يتصدى للهجرة غير الشرعية، اتخذ بعض السياسات، منها: 

1- تدعيم وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) في 2015

2- إنشاء وكالة اللجوء في الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2021

3- توقيع اتفاقيات ثنائية مع بعض دول المرور مثل تركيا

4- توقيع اتفاقيات جماعية مثل اتفاقية برشلونة 1995.

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وأكد التقرير، أن محاولة دول " الشنغن" الحد من ظاهرة الهجرة، فإنها تضع مسؤولية المهاجرين على الدول المجاورة، مما يضع هذه الدول في مأزق، ويجعل المهاجرين عالقين بينهم في ظروف إنسانية ومناخية بالغة الصعوبة دون طعام أو شراب.

كما رصد التقرير الضوابط والسياسات التي تهدف لمنع الأشخاص عن الهجرة غير الشرعية والتي تؤدي إلى تحويل المهاجرين غير الشرعيين إلى أماكن عبور نائية أو نحو مكان آخر لعبور الحدود محفوف بمخاطر أكثر.

مهاجرون
مهاجرون
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