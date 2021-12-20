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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

نوع مهمل من الفواكه يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ

صدى البلد

يعد  التفاح أحد أهم مصادر التغذية وأكثرها فائدة صوصا أنه غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن والألياف، لذلك فأن تناوله قد يمنع الأمراض المزمنة للقلب والدماغ والجهاز الهضمي والعظام والعينين. 


وفقًا للأبحاث الطبية ، يعتبر التفاح من بين الفواكه التي تحافظ على صحة القلب والدماغ، ومن أهم فوائد تناول التفاح على صحة الإنسان ما يلي:


1.يحمي قلبك

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من الفلافونويد يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتحمي من أضرار الجذور الحرة.


2.يحافظ على صحة الدماغ

يحمي بوليفينول التفاح العقل من الأمراض التنكسية العصبية مثل مرض الزهايمر وباركنسون وفقدان الذاكرة المرتبط بالعمر. يعمل تركيز عصير التفاح على تصحيح نقص حمض الفوليك الذي يمكن أن يسبب التنكس العصبي المرتبط بالعمر.


3.يقلل من حب الشباب ويعالج شيخوخة الجلد

توجد مركبات الفلافونويد في التفاح التي تحمي بشرتك من أشعة الشمس والالتهابات التي تسببها الأشعة فوق البنفسجية والبقع الداكنة.كما أنها تتحكم في إفراز الزهم وبالتالي يمكن أن تساعد في إدارة حب الشباب.
فإن تناول التفاح الغني بفيتامين سي يرطب بشرتك وقد يمنع الإصابة بسرطان الجلد.

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4.يساعد في إنقاص الوزن


تعمل ألياف التفاح على إبطاء عملية الهضم ، مما يؤدي إلى الشعور بالشبع ويقلل من آلام الجوع ويمنع الإفراط في تناول الطعام.


5.ينظم مرض السكري

أولئك الذين يأكلون 1-2 تفاح في اليوم لديهم خطر أقل بنسبة 28٪ للإصابة بمرض السكري.
يمكن أن تكون مركبات الفلافونويد التفاح مسؤولة عن ذلك ، نظرًا لتأثيراتها المضادة للأكسدة. هذه المكونات النشطة تحمي خلايا البنكرياس من التلف.
 

6.يعزز صحة العين والرؤية


تحمي الفيتامينات A و C و quercetin عينيك من التنكس المرتبط بالعمر والتهابات العين الأخرى.وهي من مضادات الأكسدة القوية.لقد أثبتت الدراسات الآثار العلاجية لتناول هذه الفاكهة على اضطرابات العين مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي لدى كبار السن.

امراض القلب الدماغ الجهاز الهضمي الأمراض المزمنة صحة القلب

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