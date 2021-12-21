أخبار التوك شو..البطاوي: أبو العينين كلمة السر في عودة سيراميكا للمباراة أمام الاتحاد..وأمل جديد لمواجهة كورونا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

أمل جديد.. تفاصيل حصول مصر على دواء مضاد لفيروس كورونا.. فيديو

كشف الدكتور حاتم الورداني، رئيس مجلس إدارة شركة استرازينيكا مصر، تفاصيل حصول مصر على عقار مضاد لفيروس كورونا.

شوقي: تدخّل الناس تخطى كل الخطوط الحمراء في تطوير التعليم

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن المعلم المصري راقي جدا ولن يستقيم التعليم إلا بالوثوق في المعلمين، موضحا أن وزارة التعليم تطبق نظاما تعليما جديدا له نظريته وفلسفته وليس من المفترض على المستقبلين للخدمة التدخل في التفاصيل ولابد من ترك الأمر لمن له العلم في هذا الملف من القائمين على تطوير التعليم.

وزير المالية: لا أعباء جديدة على المواطن العادي بسبب الضرائب

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مشروع قانون الضرائب الجديدة تهدف إلى زيادة الموازنة العامة للدولة حتى يتمكنون من دعم المواطن وزيادة المرتبات، موضحا أن زيادة الموازنة العامة للدولة تساعد فى استكمال مشاريع وطنية عديدة تحتاج إلى التمويل.

البطاوي: أبو العينين كلمة السر في عودة سيراميكا كليوباترا للمباراة أمام الاتحاد

هنأ معتز البطاوي المدير الرياضي بنادي سيراميكا كليوباترا، فالفري بعد التعادل الايجابي بنتيجة 4-4 مع فريق نادي الاتحاد.

طارق الأدور يكشف سبب استبعاد كيروش لـ طارق حامد وحسين الشحات

كشف الدكتور طارق الأدور الناقد الرياضي، سبب استبعاد مدرب منتخب مصر لكرة القدم كارلوس كيروش، لـ طارق حامد و حسين الشحات، من قائمة المنتخب الوطني.

المسلم مأمور بأن يستر الآخرين..المفتي: احترام الخصوصية خلق رفيع

قال شوقي علام مفتي الجمهورية، إن اقتحام الخصوصية في داخل المنزل تحتاج للاستئذان قبل الاقتحام، مضيفا:" والمسلم مأمور بان يستر الآخرين".

أشهر لص تائب في مصر: «الفيزا كارد خربت بيوت الحرامية»



أكد محمد راشد، أشهر لص تائب في مصر، أنه سجن 3 سنوات في قضية سرقة لكن الأموال التي سرقها سلمها لوزير الداخلية بعد خروجه من السجن، وكان يستهدف من هذه الجرائم توعية الناس بأن الحرام لن يدوم، قائلا "أنا أساسا مش حرامي وكنت بعمل عمليات السرقة عشان أقول للناس إن الحرام لن يدوم".

الإسكندرية بقت زي موسكو.. عمرو أديب يحذر المصريين من هذا الأمر.. فيديو

حذر الإعلامي عمرو أديب، من ارتفاع إصابات كورونا خلال فصل الشتاء، قائلا: "البرد والشتاء جامد ويبدوا أنهم بيزودا الإصابة بفيروس كورونا".

محافظ الإسكندرية: 110 سيارات شفط بالشوارع منذ 4 أيام لمواجهة الأمطار

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الأمطار التي شهدتها المحافظة، كانت من متوسطة إلى غزيرة، وتتواجد سيارات الشفط بشوارع الإسكندرية منذ 4 أيام، بعدد 110 سيارات لشفط مياه الأمطار.