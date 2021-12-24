قبل ما تستخدميه .. اعرفي فوائد الصبار للبشرة

يعد الصبار من أهم المواد الطبيعية المستخدمة بشكل واسع في أغلب الوصفات التجميلية للبشرة والشعر أيضا.

ولكي تتمكني من معرفة تأثير الصبار على وجهك قبل استخدامه ، نعرض لكم أهم فوائد الصبار للبشرة وفقا لما جاء في موقع “ ndtv ” .

يعمل الصبار كمرطب

يرطب الصبار البشرة دون أن يعطيها ملمسًا دهنيًا ، لذا فهو مثالي لأي شخص لديه بشرة دهنية كما أنه يساعد على تهدئة بشرتك مما يجعلها تبدو ناعمة ومثالية.

يساعد في محاربة حروق الشمس

يساعد الصبار على التخلص من حروق الشمس من خلال نشاطه الشافي القوي على المستويات الظهارية للجلد، وهي الطبقة التي تغطي الجسم. يعمل الصبار كطبقة واقية للبشرة ويساعد على تجديد رطوبتها.

يحارب الشيخوخة

يحتوي الصبار على العديد من مضادات الأكسدة التي تشمل بيتا كاروتين وفيتامين C و E التي يمكن أن تساعد في تحسين تماسك البشرة الطبيعي والحفاظ على ترطيبها.

يحارب حب الشباب

الصبار له خصائص مضادة للالتهابات تساعد في محاربة البكتيريا المسببة لحب الشباب.

قد يساعد في تقليل علامات التمدد

مع تقدمنا ​​في العمر تتوسع بشرتنا وتتقلص مثل المرونة وهذا هو سبب ظهور علامات التمدد على بشرتنا وقد يساعد تطبيق الصبار على الجلد في تقليلها.