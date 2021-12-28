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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلات الخليج.. طريقة عمل مكبوس اللحم

مكبوس اللحم
مكبوس اللحم

يعد مكبوس اللحم من ألذ أكلات الخليج المغذية التى تحتوي على قدر كبير من العناصر الغذائية المفيدة للصحة والجسم.

نقدم لكم طريقة عمل مكبوس اللحم بخطوات الشيف شربيني، مقدم برنامج “الشيف” على قناة “سي بي سي سفرة”.

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مقادير مكبوس اللحم:
أرز بسمتي 

موزة 

قرفة 

كاري

بصل 

حبهان 

ورق لورا 

فلفل أسود 

ملح 

ليمون 

ماء ورد 

زعفران 

سمنة 

بصل 

زبيب 

حمص 


طريقة عمل مكبوس اللحم:
* في البداية اسلقي الموزة في ورق لورا وقرفة وكاري وحبهان وزعفران وبصل وجزر وقطعي البصل مكعبات صغيرة وضعيه في طاسة بدون زيت أو سمنة حتى يتكرمل.

* ثم أضيفي إليه الزبيب المنقوع في الماء والحمص المسلوق والليمون الأسود المجفف “اللومي” والفلفل الأسود والكركم والكمون وملح وقليلا من الزيت.

* أخرجي الموزة من الشوربة وضعيها في صينية وأدخليها الفرن حتى يكتمل النضج.

* حمري البصل في حلة أخرى بها القليل من الزيت ثم أضيفي إليه شوربة الموزة وأخيرا الأرز البسمتي واتركيه حتى ينضج على نار هادئة وقدمي الأرز وعليه الحشو ثم الموزة وبهذا يصبح مكبوس اللحم جاهزا.

 

مكبوس اللحم طريقة عمل مكبوس اللحم أكلات الخليج الشيف شربينى الخليج

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