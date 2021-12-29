الكمامة إجباري في شوارع فرنسا بعد تسجيل رقم قياسي بإصابات كورونا.. الجمعة

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن ارتداء الكمامات في شوارع باريس سيكون إجباري، اعتبارا من بعد غدا الجمعة.

وبحسب "رويترز"، أوضحت السلطات الفرنسية، أن "عدم الالتزام بهذه القاعدة سيؤدي إلى غرامة قدرها 135 يورو".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، عن تسجيل فرنسا لرقم قياسي علي مستوي أوروبا والبلاد بإصابات فيروس كورونا الجديدة، تبلغ 208 آلاف إصابة.

وقال فيران، إن "فرنسا تواجه عدوين الأول متحور دلتا لـ فيروس كورونا، والعدو الثاني هو متحور أوميكرون".

كما أعلن أنه "يتم تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا في البلاد كل ثانية".