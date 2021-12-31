الجامع الأزهر يستقبل شعائر خطبة الجمعة الأخيرة من عام 2021

ينقل شاشة القناة الأولى والفضائية، والقنوات الخاصة، وأثير موجات الإذاعة المصرية، شعائر صلاة وخطبة الجمعة الأخيرة من العام 2021، اليوم، من رحاب الجامع الأزهر الشريف، بمحافظة القاهرة.

وتبدأ شعائر صلاة وخطبة الجمعة الأخيرة، بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ محمد محروس طلبه، وخطيباً الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

اغتنام الأوقات ومخاطر إضاعتها

حددت وزارة الأوقاف، موضوع شعائر صلاة وخطبة الجمعة الأخيرة من العام 2021، الموافقة 27 جمادى الأولى 1443هـ - 31 ديسـمبـر 2021م، تحت عنوان : "اغتنام الأوقات ومخاطر إضاعتها".

وشددت الوزارة في بيان لها، حول موضوع شعائر صلاة وخطبة الجمعة الأخيرة من العام 2021، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصاً أو مضموناً على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، معلنة ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

3 تنبيهات من الأوقاف بشأن خطبة الجمعة الأخيرة من عام 2021

ونظراً لظروف الطقس المعلنة من هيئة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة.. نبهت وزارة الأوقاف على جميع أئمة وخطباء الجمعة الأخيرة من العام 2021، مراعاة مقتضى الحال والاقتصاد في الخطبة بأن تكون الخطبتان في حدهما الأقصى عشر دقائق، وعدم تجاوز هذا الوقت بأية حال، مع التأكيد على جميع المفتشين وقيادات المديريات بالتأكيد على ذلك ومتابعة التنفيذ، وإحالة أي مخالف إلى التحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة ، وإلغاء تصريح أي خطيب يخالف ذلك .

وقالت الوزارة في بيان لها: “يعد المطر الشديد عذراً لمن وجد من المصلين فيه مشقة وصعوبة لحضور الجمعة أو الجماعة، فديننا قائم على اليسر، لا عسر فيه ولا تكلف”.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الأئمة والعاملين بالمساجد بعملهم، فالرخصة للمصلين وليست للعاملين بالمساجد.

أفضل دعاء يقال يوم الجمعة

ورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة توضح فضائل يوم الجمعة وأفضل دعاء يقال يوم الجمعة، وأهميته عند الله عزّ وجل، ومنها: خير يوم، ففيه خلق الله عزّ وجل سيدنا آدم، وفيه أدخل إلى الجنة، وفيه أُخرج منها.

ومن الدعاء المستجاب قولك:

سبحانك لا إله إلا أنت أسالك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نظرت إلى السماوات العلى فأوثقت أطباقها.

وقت قراءة سورة الكهف يوم الجمعة

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يستحب للمسلم أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة لما رود في فضلها من أحاديث صحيحة.

وأضاف «جمعة» خلال أحد المجالس العلمية، أنه ورد في فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلتها أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها: عن أبي سعيد الخدري، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ في يَوْمَ جُمُعَةٍ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ».

وأوضح المفتي السابق، الوقت الشرعي لقراءة سورة الكهف، بأن قراءتها تبدأ من مغرب يوم الخميس إلى مغرب يوم الجمعة.