أخبار العالم| بايدن يهدد بوتين بسبب أوكرانيا.. ومجلس السيادة السوداني يتحرك لمنع الفوضى.. مجزرة جبلة تطيح بمدير استخبارات بابل بالعراق

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية نفرد أبرزها في التقرير التالي:

بابا الفاتيكان يكلف بديلا عنه لأداء صلوات قداس نهاية العام

لم يرأس البابا صلوات مسائية يوم الجمعة ليلة رأس السنة الجديدة، مكلفا باقامة الشعائر أحد كبار رجال الدين في الفاتيكان.

إجراءات قانونية وعسكرية.. مجلس السيادة السوداني يتحرك لمنع الفوضى

استنكر مجلس السيادة الانتقالي السوداني بشدة، الأحداث التي صاحبت تظاهرات ٣٠ ديسمبر، والتي أدت لسقوط شهداء وجرحى.

البرهان: السودان يواجه تهديدات وجودية لا يمكن التغافل عنها

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم السبت، إن السودان يواجه تهديدات وجودية لا يمكن التغافل عنها.

بايدن يهدد بوتين: سنتدخل لو هاجمت روسيا أوكرانيا

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، من أنه لن يتمكن من التقدم داخل أوكرانيا، وفقا لوسائل اعلام امريكية

2022 يبدأ مبكرا في روسيا.. وبوتين يتحدث عن التحديات العسكرية والصحية بالعام الجديد

في خطابه بمناسبة العام الجديد، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن البلاد اصطدمت بتحديات، لكن المواطنين تعلموا كيفية التعامل معها.

أتذكر ما يقلق الشعب.. رئيس الصين يلقي خطاب تهنئة بالعام الجديد

ألقى الرئيس الصيني شي جين بينج مساء الجمعة كلمة تهنئة عشية عام 2022 عبر مجموعة الصين للإعلام وشبكة الإنترنت.

مجزرة جبلة تطيح بمدير استخبارات بابل في العراق

كشف مصدر أمني عراقي الجمعة، عن أنهاء تكليف العميد علاء شبر من مهام مدير استخبارات بابل، وتعيين آخر بدلاً عنه؛ وذلك على خلفية "مجزرة جبلة

ماكرون: 2022 عام الخروج من جائحة كورونا

قدم رئيس فرنسا ايمانويل ماكرون الجمعة آخر أمنيات ولايته المنقضية، حيث أعلن عن “أسابيع صعبة مرت بسبب وباء كورونا وأسباب حقيقية تدعو للأمل

القضاء على كورونا في 2022.. رئيس منظمة الصحة العالمية يبعث رسالة تفاؤل

وجه رئيس منظمة الصحة العالمية ملاحظة تبعث على الأمل بشأن التغلب على الوباء في عام 2022 في رسالة عشية رأس السنة الجديدة ، قائلاً إن العالم لديه 'الأدوات لإنهاء هذه الكارثة'..

اليابان تخطط لإطلاق قمر صناعي من الخشب في 2023

ذكرت وسائل إعلام يابانية يوم الجمعة أن اليابان تخطط لإطلاق قمر صناعي مصنوع جزئيًا من الخشب في عام 2023 في محاولة لتعزيز الصداقة البيئية وتقليل تكاليف تطوير الفضاء.

إعلان الطوارئ بـ ولاية كولورادو الأمريكية بسبب حرائق الغابات |فيديو

قال حاكم ولاية كولورادو جاريد بوليس إنه ناقش مع الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلان حالة الطوارئ في الولاية ردًا على حرائق الغابات

تونس .. الإطاحة بعنصر إرهابي في عملية استباقية ناجحة

نجحت وزارة الداخلية التونسية عبر وحداتها المختصة للحرس الوطني، بالاشتراك مع القوات الخاصة للجيش الوطني، من إلقاء القبض على العنصر الإرهابي "رضا العمري" المكنّى بـ"أبو عائشة" من كتيبة أجناد الخلافة

تعليق الملاحة في مضيق البسفور وتصادم سفينتين

أفادت قناة سكاى نيوز الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، بأن حركة الملاحة في مضيق البوسفور تم تعليقها بسبب تعطل سفينة طولها 70 متراً.

المغرب.. سقوط طائرة تابعة للدرك الملكي

نقلت صحيفة المحرر عن مصدر مطلع أن طائرة خفيفة تابعة للدرك الملكي المغربي من نوع ديفاندر قد سقطت في سواحل مدينة الداخلة قبل قليل من مساء يومه الجمعة

خسائر فادحة.. إثيوبيا تبحث عن 2.5 مليار دولار لإعادة إعمار المناطق المدمرة في حرب تيجراي

تسعى حكومة إثيوبيا برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد إلى إضافة مبلغ 122 مليار بر إثيوبي (ما يساوي 2.5 مليار دولار) إلى ميزانيتها لتغطية تكاليف إعادة إعمار المناطق المتضررة نتيجة الحرب.