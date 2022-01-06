7 نصائح للسيطرة على القيء أثناء الحمل

يمكن أن يحدث الغثيان والقيء أثناء الحمل في أي وقت من اليوم. قد يحدث بسبب رائحة معينة ، أو طعام ، أو تعب ، أو انخفاض نسبة السكر في الدم ،

فيما يلي بعض النصائح لمساعدتك في الحصول على الراحة وفق لموقع هيلث

1-سيساعدك تناول وجبات متكررة ولكن صغيرة كل ساعتين لأنك لا تحشو جهازك الهضمي بالكثير من الطعام الذي يتعذر عليك هضمه في المرة الواحدة.



2-تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ، مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة والحبوب والأرز. من المعروف أيضًا أن الأطعمة الغنية بالبروتين مثل الفول والبازلاء والعدس واللحوم الخالية من الدهون ، تخفف من غثيان الصباح.



3-استمر في مضغ البسكويت. عندما تستيقظ في الصباح ، تناول بعض البسكويت وارتاح لمدة نصف ساعة تقريبًا. البسكويت مصدر جيد للكربوهيدرات.

يحتوي الطعام في درجة حرارة الغرفة أو الأطعمة الباردة على نكهة أقل ، مما قد يساعد في منع الغثيان. علاوة على ذلك ، فإن الإقلال من الأطعمة الحارة والحمضية والدهنية والمقلية سيساعد في التغلب على الإحساس بالتقيؤ.



4-تناول الفواكه مثل الموز والكيوي والبطيخ وشرائح التفاح أو الفواكه المجففة لزيادة تناول الألياف والخضروات ، بما في ذلك الجزر والكرفس والبطيخ والليمون والقرنبيط ، للتغلب على الجفاف والإمساك

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5-حافظي على رطوبتك. تناولي ما لا يقل عن لترين من السوائل يوميًا.



6-يمكن أن تساعد المشروبات الباردة وتناول شاي الأعشاب في علاج القيء الزائد



7-لا تستعجل النهوض من السرير. انهضى ببطء واجلسى لبضع دقائق قبل النزول من السرير.

