3460 حالة خلال يوم.. قفزة جديدة في إصابات كورونا بالسعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تسجيل قفزة قياسية جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، قالت وزارة الصحة السعودية، أنه تم تسجيل 3460 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 578753 حالة.

كما سجلت الوزارة حالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8893 حالة إصابة بـ فيروس كورونا.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 141 حالة، فيما تم تسجيل 843 حالة تعافٍ جديدة من كورونا، ليصبح الإجمالي 546614 حالة.

يذكر أن السعودية أعادت في وقت سابق، إلزام ارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد في المسجدين الحرام والنبوي وجميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات، عقب زيادة معدل الإصابة اليومي بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية.

وأكد المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية، العقيد طلال الشلهوب، أن المنحنى الوبائي بالمملكة في تصاعد بشكل ملحوظ ومخيف، وقد يعود بالبلاد لفترات لا ترغب في عودتها حال عدم التزام المواطنين.