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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري 812 جي تي اس ستالون تخضع لتعديلات مانسوري المميزة|صور

فيراري 812 جي تي
فيراري 812 جي تي اس ستالون تخضع لتعديلات مانسوري المميزة

استطاعت شركة فيراري الايطالية ان تقدم نخبة متميزة من الطرازات القوية، التي اكتسبت مكانة فريدة وسط محبي عالم السرعة والانطلاق، إلى جانب المظهر الرياضي الذي يحمل كثيرا من مفاهيم القوة، بالاضافة إلى القدرات والتجهيزات الخاصة بكل نسخة.

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فيراري 812 جي تي اس ستالون تخضع لتعديلات مانسوري المميزة 

ولكن تلعب شركات تعديل السيارات دورًا مهمًا وسط محبي علامة فيراري الشهيرة، وذلك بعد ان اضافت شركة مانسوري رائدة مجال التعديلات لمساتها المميزة، لتنفرد بتقديم اطلالة رائعة من النسخة فيراري 812 جي تي اس ستالون القوية.

فيراري 812 جي تي اس ستالون تخضع لتعديلات مانسوري المميزة 

مانسوري تضع لمساتها الساحرة للنسخة فيراري 812 جي تي اس ستالون

 

يبدو ان مانسوري ارادت ان تبهر متابعيها باطلالة خاطفة للانظار خاصة بتلك النسخة، بعد ان ظهرت باللون البرتقالي المميز، حيث تمتعت بطلاء خارجي يحمل هذا اللون، ولم يقتصر الامر على ذلك فقط، بل دعمت المقصورة الداخلية بمقاعد رياضية تحمل هذا اللون.

فيراري 812 جي تي اس ستالون تخضع لتعديلات مانسوري المميزة 

كما تضمن الكونسول الخاص بقمرة القيادة هذه الاطلالة الخاصة باللون، بمزيج من اللون الابيض وهي السمة الغالبة على هذا الجزء وللمقاعد ايضا، إلى جانب التجهيزات القياسية الخاصة بهذه السيارة، مع جنوط رياضية باللون الاسود بحواف برتقالية اللون، و صادم امامي وخلفي بتطعيمات تحمل هذا اللون.

فيراري 812 جي تي اس ستالون تخضع لتعديلات مانسوري المميزة 

الاداء الفني للسيارة فيراري 812 جي تي اس ستالون المعدلة 

 

تصل السرعة القصوى للسيارة فيراري 812 جي تي اس ستالون إلى 345 كيلومتر في الساعة، مع قوة تسارع من نقطة الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 2.8 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك بسعة 6500 سي سي، يستطيع ان ينتج قوة اضافية بزيادة بلغت 41 حصان و22 نيوتن/متر من عزم الدوران، لتصل إلى 830 حصانا، وعزم دوران يبلغ 740 نيوتن/متر

فيراري شركة فيراري شركة فيراري الايطالية مانسوري فيراري 812 جي تي اس ستالون

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