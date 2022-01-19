أسباب ضعف شبكية العين .. إعتام العدسة والجفاف أبرزها

تتراوح أسباب ضعف شبكية العين في عين واحدة من بسيطة إلى شديدة، وإذا كنت ترى ضعفًا في عين واحدة فقط، فمن المرجح أن السبب يتعلق بالعين نفسها (على عكس حالة الأعصاب أو الدماغ).

أسباب ضعف شبكية العين



ويقوم الطبيب بتحديد أسباب ضعف شبكية العين وتشخيصها، وذلك بمعرفة العوامل التي أدت إلى الإصابة بأمراض الشبكية كـ التقدم في السن، والتدخين، والسمنة، والإصابة بمرض السكري أو أمراض أخرى، ورضوح العين، أو وجود تاريخ عائلي من أمراض الشبكية.





ويجب معرفة أسباب ضعف شبكية العين لمعرفة الطريقة الأمثل لعلاجها، وتشمل الأسباب المحتملة لضعف شبكية العين ما يلي :



- جفاف العين :

يمكن أن يكون جفاف العين أحد أسباب ضعف شبكية العين، وهو عرض مؤقت لحالة أخرى، مثل الحساسية. يمكن أن يكون جفاف العين مزمنًا أيضًا. في هذه الحالة ، يشار إليها باسم متلازمة جفاف العين، وتحدث عندما لا يتم ترطيب سطح العين بشكل طبيعي عن طريق الدموع، فإن الصورة تصبح غير واضحة .



- اللابؤرية :

تشير اللابؤرية إلى خلل في منحنى عدسة العين أو القرنية وهي أحد أسباب ضعف شبكية العين، وتحدث عندما لا تحتوي العدسة أو القرنية على منحنى مثالي ، فقد تواجه تشويشًا أو ضبابية في رؤيتك، وإذا كنت تعاني من اللابؤرية في عين واحدة فقط ، فقد تواجه رؤية مزدوجة في تلك العين فقط.



أسباب ضعف شبكية العين



- القرنية المخروطية :

وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب العيون، فإن القرنية المخروطية أحد أهم أسباب ضعف شبكية العين، وتحدث فيها ترقق القرنية وإنتفاخ، وهي حالة مرتبطة بفرك العين وإصابة العين، ويعتبر الإصابة بها ناتج عن الوراثة، وتصف الأكاديمية الأمريكية لطب العيون أيضًا أن القرنية المخروطية تظهر عادةً في أواخر سن المراهقة أو أوائل العشرينات، إذا كان لديك ، فقد تواجه رؤية مزدوجة في عين واحدة فقط.



- إعتام عدسة العين :

يتسبب إعتام عدسة العين في أن تصبح يعاني الشخص من وجود غمامة على العين، وهي أحد أهم أسباب ضعف شبكية العين، وإذا كان لديك إعتام عدسة العين في عين واحدة ، فقد تكون الرؤية المزدوجة في عين واحدة مؤشرًا مبكرًا.



- الظفرة :

وتعتبر الظفرة هي نمو غير سرطاني، وعندما يكون لديك الظفرة، تنمو الملتحمة أو الغشاء المخاطي في مجال رؤيتك، وعادة لا تكون هذه الحالة مدعاة للقلق ، ويمكن إزالتها إذا كانت تتعارض مع حياتك اليومية؛ حيث أن أعراض الظفرة رؤية ضبابية أو مزدوجة في عين واحدة مما تتسبب في ضعف شبكية العين مع الوقت.