مشروب قد يقلل خطر الموت من السرطان إلى النصف

وجدت الدراسات الحديثة أن القهوة قد تقلل من خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، بما في ذلك سرطان الرأس والعنق وسرطان القولون والمستقيم والثدي والكبد ، على الرغم من أن الآثار المفيدة المحتملة للقهوة ليست مفهومة تمامًا.

ولكن تم العثور على المئات من المركبات النشطة بيولوجيًا بما في ذلك الكافيين والفلافونويد والقشور وغيرها من البوليفينول في القهوة المحمصة، وقد ثبت أن هذه المركبات وغيرها من مركبات القهوة تزيد من إنفاق الطاقة ، وتمنع تلف الخلايا ، وتنظم الجينات المشاركة في إصلاح الحمض النووي ، ولها خصائص مضادة للالتهابات و / أو تمنع ورم خبيث ، من بين أنشطة أخرى.

وهناك أيضًا دليل على أن استهلاك القهوة مرتبط بانخفاض مخاطر مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع 2 ، والتي تم ربطها بمخاطر أعلى للإصابة بسرطان القولون والمستقيم والكبد والثدي وبطانة الرحم و / أو الوفاة

وأظهرت العديد من الدراسات أن شرب القهوة يرتبط بانخفاض خطر الوفاة من جميع أسباب الوفاة، ومع ذلك ، فإن الارتباط بالسرطان بشكل عام أو بأنواع معينة من السرطان غير واضح.

وفي عام 2016 ، قامت مجموعة عمل من الخبراء اجتمعت لصالح الوكالة الدولية لبحوث برنامج دراسات السرطان بمراجعة الجسم العالمي للأبحاث البشرية والمخبرية حول شرب القهوة ومخاطر الإصابة بالسرطان ، ووجدوا أدلة على أن شرب القهوة مسرطن "غير قابل للتصنيف".

ووجدوا أيضًا أن شرب القهوة ليس سببًا للسرطان الثدي والبنكرياس والبروستات عند الإناث ، ولكنه قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم والكبد.















