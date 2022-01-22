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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ كفر الشيخ يتابع امتحانات الصف الأول الثانوي.. صور

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ امتحانات الفصل الدراسى الأول للصف الأول الثانوى «عام»، التى انطلقت اليوم بجميع مدارس المحافظة طبقًا للمواعيد والجدول المعلن من قبل  الوزارة.

 

وأدى 24403 طالباً وطالبة امتحان اللغة العربية بمحافظة كفر الشيخ، وتغيب عن أداء الامتحان 139 طالباً وطالبة، ولم ترصد غرفة العمليات بالمديرية أي شكاوى من الطلاب وأولياء أمورهم.
 

واطمأن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على حُسن سير العمل داخل اللجان، من حيث النظافة والنظام والهدوء وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، والإلتزام التام بكافة التعليمات الوزارية، حيث أن الامتحانات ورقية بنظام «البوكليت» بمعدل 70% اختيارات من متعدد، و30% مقالياً، مع السماح للطلاب بحيازة واستخدام التابلت.
 

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كما تابع وكيل الوزارة، أداء طلاب الصف السادس الابتدائي آخر امتحانات الفصل الدراسي الأول، فأدى 71230 تلميذاً وتلميذة، امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية واللغة الانجليزية.
 

وتفقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة صندلا الثانوية المشتركه التابعه لإدارة غرب كفر الشيخ، وأدى طلاب الصف الأول امتحانهم فى مادة اللغة العربية، مشيداً بانتظام الامتحانات بالمدرسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

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