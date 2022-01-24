استشاري تكشف عن تفاصيل "تقنية" تقضي على الشيخوخة

كشفت الدكتورة داليا شهاب استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والمدرب الدولي لحقن الفيلر والخيوط، عن تقنية تقضي على الشيخوخة وتجاعيد الوجه، مشيرة إلى أنها تتمثل في مادة البوتكس التي تترك أثرا كبيرا على صفاء البشرة وتضفي الشباب والنضارة على مستخدميها.

وأكدت الدكتورة داليا شهاب، أن تقنية البوتكس تساعد في بسط العضلة وإراحتها لحركة العصب، ويتم استعمالها كعلاج لتجاعيد الجبهة وكذلك حول العينين والخطوط الطولية بالرقبة.

وأشارت استشاري الأمراض الجلدية وتجميل الجلد، إلى أنه يجب قبل القيام بالحقن بالبوتكس، أن يكون هناك لقاء تمهيدي، لكي يتفق الطبيب مع المريض على المنطقة التي سيتم معالجتها، وفقا لنوعية الجلد وحجم التجاعيد.

وحذرت الدكتورة داليا شهاب، المريض من حك المنطقة التي تم حقن البوتكس بها أو الاستلقاء على جهة الحقن؛ لأن الضغط في الأنسجة قد يسبب انتشار مادة البوتكس إلى مناطق خارج عضلات الوجه؛ ما يزيد من احتمال حدوث شلل أكثر اتساعا في العضلات.

الفرق بين البوتكس والفيلر



وأوضحت داليا، الفرق بين البوتكس والفيلر، حيث يخلط بعض الأشخاص بينهما؛ مشيرة إلى أن تقنية البوتكس هي عبارة عن مادة سم البوتيولينيوم، تساعد على إزالة التجاعيد، وتُستخدم في بسط العضلات في أماكن الخطوط بين الحاجبين وعلى الجبين، ويعالج التجاعيد عند زاوية العين.

وحول الفيلر، قالت الدكتورة داليا شهاب، إنها تقنية عبارة عن مادة تحتوي على عدة مواد من الكولاجين الحيواني أو الخلايا الدهنية، وتستخدم تلك التقنية لملء الفراغات تحت الجلد في المناطق فوق الفم والخدود، ومؤخراً أصبح يستخدم لعلاج الهالات السوداء حول العين.