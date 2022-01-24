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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

سعفان يتابع التدريب بالوحدات المتنقلة.. والبدء علي 3 مهن أول فبراير بقرية الشواشنة بالفيوم

صدى البلد

يتابع وزير القوى العاملة محمد سعفان، سير عملية التدريب بمراكز التدريب المهني بالمحافظات والتدريب بالوحدات المتنقلة، في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي أطلقتها الوزارة ،حيث تم الانتهاء من  اختبار دورة التفصيل والخياطة الثالثة بقرية دفنو بمركز اطسا بالفيوم وذلك لـ 10 متدربات وذلك علي مدار ثلاثة أيام .  

وقال وزير القوي العاملة: إنه يتم نقل هذه الوحدات كل 3 أشهر من قرية إلى أخرى على مستوى الـ27 محافظة، وذلك ضمن مبادرة "مهنتك مستقبلك" في قرى ونجوع المحافظات؛ بهدف الوصول لكل الشباب بكل محافظة بمحل إقامتهم، وتأهيلهم على المهن المطلوبة لسوق العمل، ما يسهم في تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة.

ومن جانبها أشارت هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم  إلى أنه جاري  نقل الوحدة المتنقلة إلى قرية الشواشنة بمركز يوسف الصديق ووضعها  داخل الوحدة المحلية بالقرية لتأمينها والحفاظ عليها والإعلان عن بدء الدورات التدريبية داخل الوحدة على مهن تركيبات الكهرباء، والسباكة، والتفصيل والخياطة .

وأضافت مدير المديرية  أنه سيتم تلقى طلبات الراغبين فى التدريب بديوان الوحدة المحلية بقرية الشواشنة اعتبارا من أول فبراير المقبل  ولمدة ثلاثة شهور مدة بقاء الوحدة المتنقلة بالقرية.

وأجريت الاختبارات بحضور محمد جميل الهوارى ممثل الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوى العاملة ، ويحيى رشدى عبد العليم مدير إدارة التدريب المهنى بالفيوم ،والسيدة أمل محمد عبدالله  ، والمدربة أمل عبدالله .

 

 

 

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وزير القوى العاملة محمد سعفان التدريب المهنى مهنتك مستقبلك السيسي الفيوم اطسا بدء علي 3 مهن أول فبراير

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