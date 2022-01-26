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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة الصحة والمرأة| علامات استعادة مرضى كورونا حاسة الشم.. 7 طرق للوقاية من أوميكرون

كورونا
كورونا

نشر موقع صدى البلد أخباراً هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

أسرع سلالات كورونا .. 7 طرق الوقاية من أوميكرون
يعد متحور أوميكرون هو المسيطر الأول على حالات فيروس كورونا فى العالم حيث تتزايد أعداد المصابين به يوما بعد يوم خاصة أنه يشبه أعراض البرد إلى حد كبير.

فقدان دائم .. دراسة توضح تأثير كورونا على حاستي الشم والتذوق
أظهر بحث أولي في السويد أن حوالي 50 % من المصابين بـ فيروس كورونا كوفيد -19 خلال الموجة الأولى من العدوى في عام 2020 قد يكون لديهم تغيرات طويلة الأمد وحتى دائمة في حاسة الشم لديهم.

علامات استعادة مرضى كورونا حاسة الشم
خلصت دراسات علمية إلى أن نحو 96 بالمئة من المصابين بإحدى سلالات فيروس كورونا يفقدون حاسة الشم ويستعيدونها بعد فترة من الشفاء.

دراسة تكشف مدة بقاء أوميكرون على الأسطح
وجد باحثون يابانيون في الاختبارات المعملية أن متغير أوميكرون Omicron يمكن أن يعيش لفترة أطول من المتغيرات الأخرى من فيروس كورونا على الأسطح البلاستيكية وجلد الإنسان.

 

 

كورونا فيروس كورونا سلالات كورونا حاستي الشم والتذوق اعراض البرد حاسة الشم

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