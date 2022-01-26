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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير القرنفل للشعر بـ3 وصفات فعالة

طريقة تحضير القرنفل
طريقة تحضير القرنفل للشعر بـ 3 وصفات فعالة

تبحث الكثير من النساء عن طريقة تحضير القرنفل للشعر؛ حيث إنه من أشهر الوصفات التى انتشرت خلال السنوات الماضية بصورة كبيرة وواضحة.

ويمنح القرنفل الشعر فوائد عديدة من بينها زيادة القوة واللمعان ولكن للتمكن من الاستفادة منها بشكل صحيح يجب معرفة طريقة تحضير القرنفل للشعر.

وتعتمد طريقة تحضير القرنفل للشعر المناسبة لكي حسب نوع المشكلة التى ترغبين فى علاجها من خلال الوصفة وبهذا تختلف المكونات التى يتم إضافتها لها 

وقبل طريقة تحضير القرنفل للشعر يجب أن تعرفي بعض المعلومات الهامة عن شعرك لتتمكنى من اختيار الوصفة الأنسب لكي مثل نوع الفروة وطبيعية الشعر والمشاكل التى يعاني منها

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نقدم لكم طريقة تحضير القرنفل للشعر  بأكثر من وصفة طبيعية تحتوي على القرنفل سواءً على شكل أعواد أو زيت وذلك لتتخلصي من مشاكل الشعر المختلفة وفقا لما جاء في موقع “ timesofindia ”.

قرنفل وماء الورد
• اخلطي ملعقتين كبيرتين من القرنفل المطحون مع نصف كوب من ماء الورد وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من زيت الخروع.
• وزعي الخليط على الشعر واتركيه لمدة ساعة ثم اغسليه

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قرنفل وماء

إليكم وصفة أخرى للقرنفل تساعد على تكثيف الشعر وحماية فروة الرأس من قشرة الرأس ، وهو سبب رئيسي لضعف الشعر وتساقطه ، وذلك بفضل احتواء القرنفل على عوامل مضادة للالتهابات.
سيدتي ، يمكنك البدء في اعتماد هذه الوصفة الآن كإجراء روتيني للعناية بشعرك.
• ضع كوب ماء على النار حتى الغليان ثم أضيفي بعد ذلك ملعقتين كبيرتين من القرنفل.
• اتركي المزيج يغلي لمدة 5 دقائق ، ثم ارفعيه عن النار واتركيه حتى يبرد.
• ضعيه في زجاجة بخاخة ورشيها على شعر رطب بعد غسل الشعر بالشامبو والبلسم و يمكنك تركه على الشعر بدون شطفه حسب الرغبة.

وصفة زيت القرنفل والحناء
• إذا كنت ترغبين في صبغ شعرك ، أضيفي كمية مناسبة من الحناء إلى زيت القرنفل للحصول على مزيج متساوٍ.
• ضعي الخليط كالمعتاد على الشعر من الجذور حتى الأطراف ثم غطي رأسك بغطاء نايلون أو غلاف بلاستيكي لمدة ساعتين.
• اغسلي شعرك بالطريقة المعتادة دون نسيان ترطيبه بقطرات من زيت القرنفل أو زيت جوز الهند وبعد ذلك يغسل بالشامبو والماء الفاتر ويجفف جيدا ويتم تسريحه بلطف.

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