يارب نكمل..أحمد عيد عبدالملك يعلق علي الشوط الأول لمصر أمام كوت ديفوار

علق أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، علي الشوط الأول من مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار، في بطولة كأس أمم أفريقيا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب أحمد عيد عبد الملك في تويتة له: “شوط حلو يا رب نكمل علي كدة ونستغل خوفهم مننا و نطمع في المكسب”.

انتهت احداث الشوط الاول من مباراة منتخب مصر أمام نظيره الإيفواري بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب جابوما ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

بدأ اللقاء بحماس من الفريقين، وصل منتخب مصر لمرمى كوت ديفوار في كرتين ولكن دون تهديد قوي لحارس الفريق الايفواي.

أغلق منتخب مصر مساحات الملعب بشكل جيد منع خلالها هجوم كوت ديفوار من الوصول إلى مرمى الشناوي طوال 15 دقيقة.

وفي الدقيقة 15 خطف عمر مرموش كرة رائعة وسدد صاروخية من مسافة طويلة، ولكن منعت العارضة دخول الكرة مرمى المنتخب الايفواري.

مرر عمرو السولية كرة لمحمد صلاح الذي لم ينتظر وسدد كرة رائعة على مرمى المنتخب الايفواري ولكن استطاع حارس المرمى من ابعادها عن مرماه.

وفي الدقيقة 24 من عمر المباراة نظم الفراعنة كرة سريعة نحو مرمى كوت ديفوار، وصلت من الجبهة اليسرى عن طريق عمر مرموش تجاه عمر كمال عبد الواحد الذي انطلق وسدد كرة قوية ولكن وصلت ضعيفة في يد حارس المرمى.

وتعرض فرانك كيسي لاعب منتخب كوت ديفوار لاصابة قوية، وحل مكانه سيريدي في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

تمكن حارس مرمى كوت ديفوار من التصدي لتسديدة صاروخية من مصطفى محمد ومنع دخول الهدف الاول في شباكه.

وفي الدقيقة 35 من عمر المباراة سدد محمد صلاح كرة صعبة على الحارس ولكن تعامل معها ومنعها من الدخول للمرمى.

وحاول منتخب كوت ديفوار الوصول لمرمى منتخب مصر في الدقيقة 40 من عمر المباراة، وتمكن من اختراق الدفاع ووصلت الكرة لمرمى الشناوي الذي أبهر الجميع برد فعل رائع أنقذ به مرماه من هدف مؤكد.