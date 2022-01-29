إستئناف حركة الملاحة النهرية بين مينائي قسطل وأشكيت بعد التوقف لسوء الطقس

بعد تدخل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تم إستئناف حركة الملاحة النهرية وتشغيل 4 عبارات منهم 2 عبارة تابعين للوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية و 2 عبارة تابعين للقوات المسلحة حمولة كل منهم 6 سيارات نقل وشاحنات و 3 أتوبيسات ، وبالتالي إنتظام الحركة التجارية بعبور الأتوبيسات وشاحنات وسيارات النقل الثقيل المحملة بالبضائع والمنتجات المصرية المصدرة لدولة السودان الشقيق والأسواق الإفريقية بين مينائى قسطل وأشكيت على الحدود المصرية السودانية وذلك بعد توقفها نظراً لتقلبات الأحوال الجوية والطقس السىء .

وكان محافظ أسوان قد وجه رئيس مدينة أبو سمبل بتوفير كافة إحتياجات السائقين وتسهيل آلية عبور الشاحنات التجارية للقضاء نهائياً على أى تكدس لها فى الجانبين الشرقى والغربى .

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أننا نعمل خلال الفترة الحالية على تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية والخدمية في كافة قطاعات العمل العام لتحويل المبادرات المتتالية للرئيس عبد الفتاح السيسى لواقع ملموس والتى من بينها مشروعات تأهيل وتبطين الترع سواء بالقرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية " التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة " أو المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للوحدات المحلية ومديريات الخدمات .

وأشاد اللواء أشرف عطية بالدور التنموي والبناء لوزارة الري بقيادة الدكتور محمد عبد العاطى لتنفيذ هذا المشروع الحيوى على أرض المحافظة بأطوال تصل إلى 215 كم ، ومن بينها أعمال تبطين ترعة العلايلى بمدينة نصر النوبة بطول 1620 متر حيت تم الإنتهاء من 300 متر حتى الآن ، كما أنه جارى إستكمال تأهيل ترعة دراو الرئيسية لتساهم هذه الأعمال فى تحسين البيئة وإستثمار المساحات الناتجة من التغطية فى تنفيذ مشروعات خدمية متنوعة ، مع إظهار الأماكن المغطاة بالمظهر اللائق ضمن ملحمة التطوير والتجميل .

فيما أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بالاستجابة السريعة من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى بتسليم 108 آلاف و 302 فيزا ميزا لصرف معاش تكافل وكرامة للمواطنين المنتفعين ، وهو الذى كان أحد أبرز المطالب الجماهيرية لهؤلاء المواطنين سواء أثناء عقد اللقاءات الأسبوعية الدورية معهم أو خلال الجولات الميدانية للمحافظ في القرى والمدن ، موضحاً بأن معاش تكافل وكرامة يأتي ضمن برامج الحماية الإجتماعية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر إحتياجاً ، ومساعدتها على مواجهة متطلبات الحياة اليومية .

إستئناف حركة الملاحة النهرية وإنتظام الحركة التجارية بين مينائى قسطل وأشكيت