إعلامي مغربي من موقع حادث الطفل ريان: الصبي لم يخرج بعد و فرق الإنقاذ انسحبت مؤقتا

نفى الإعلامي المغربي عادل تاطاو ، المتواجد بمكان حادث الطفل ريان، خروجه بعد من البئر الذى سقط فيه منذ قرابة الثلاثة أيام، بعد انتشار أخبار عن خروجه من البئر جراء ساعات من محاولات مضنية لإنقاذه

وأوضح " عادل " خلال تصريحه الخاص لموقع صدى البلد ، أنه لم تتم علميات الحفر الأخيرة بعد، وذلك بسبب وقوع انهيارات بالتربة المحيطة بالبئر الذي سقط فيه الطفل ريان.

وأفاد الإعلامي المغربي عادل تاطاو، أن فرق الإنقاذ اضطرت للانسحاب من موقع الحفر وذلك بعد انهيار اجزاء من التربة المتواجدة حول البئر الصغير ، حيث تعمل فرق الإنقاذ على سحب الأتربة التي وقعت جراء انهيار التربة

وأفادت السلطات المغربية بأنه تم الانتهاء من عمليات الحفر الرأسي بطول عمق البئر والبالغة 32 مترًا، وبدأت منذ قليل عمليات الحفر الأفقى للوصول إلى مكان الطفل العالق منذ الأول من فبراير الجاري، مضيفة أن عمليات الحفر تتم حاليًا باليد بعيدا عن المعدات حتى لا يحدث انهيار في التربة.

وكانت فرق الإنقاذ المختصة والفرق الطبية تمكنت من ضخ كميات من الأكسجين داخل البئر وإرسال كاميرات مراقبة للتعرف على حالتة وأنه مازال على قيد الحياة.